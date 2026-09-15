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Por Redacción Red43

Jubilaciones: el cambio que llega en octubre y modifica cuánto cobran los jubilados

ANSES aplicará una nueva actualización desde octubre. El aumento ya fue definido y también se conoció cuándo comenzarán los pagos.
Por Redacción Red43

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Los jubilados y pensionados recibirán en octubre una nueva actualización de sus haberes, luego de que se conociera el dato de inflación correspondiente a agosto. El incremento será del 1,7% y se aplicará de manera automática a las prestaciones previsionales.

 

La actualización surge de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes.

 

 

Cuánto quedará la jubilación mínima

 

 

Con el aumento, el haber mínimo previsional pasará a ser de $435.919,96.

 

A este monto podría sumarse nuevamente un bono extraordinario de $70.000, aunque su continuidad para octubre todavía depende de la confirmación oficial del Gobierno. De mantenerse, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzaría los $505.919,96.

 

 

Cuándo empiezan los pagos de octubre

 

 

El calendario de ANSES comenzará el jueves 8 de octubre y se desarrollará de manera escalonada de acuerdo con la terminación del DNI.

 

Para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, las primeras fechas serán:

 

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

 

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

 

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

 

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

 

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

 

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

 

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

 

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

 

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

 

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

 

En el caso de las prestaciones que superan el haber mínimo, el cronograma continuará desde el viernes 23 de octubre, con pagos agrupados según la terminación del documento.

 

Los titulares con DNI finalizado en 0 y 1 cobrarán el viernes 23; quienes tengan terminaciones 2 y 3, el lunes 26; los terminados en 4 y 5, el martes 27; los finalizados en 6 y 7, el miércoles 28; y los terminados en 8 y 9, el jueves 29 de octubre.

 

De esta manera, octubre llegará con un nuevo ajuste en las jubilaciones y con un cronograma que se extenderá durante prácticamente todo el mes.

 

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