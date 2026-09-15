Se registró un incendio en una vivienda de Esquel y trabajan bomberos en el lugar

Un incendio se registró este martes por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Perito Moreno al 1300, en Esquel.

Según las primeras informaciones, el foco se encuentra en un galpón situado detrás de la vivienda familiar. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

Los bomberos ingresaron al sector afectado utilizando equipos de oxígeno para avanzar en las tareas de control. También interviene personal de la Seccional Primera de Esquel.

Hasta el momento, no se informaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Noticia en desarrollo.

R.G