Parque Nacional Los Alerces: presentaron al nuevo intendente y anunciaron una agenda de trabajo

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y el director de Planeamiento Estrategico, Matías Hermida, realizaron una recorrida institucional en la Provincia del Chubut; que incluyó al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA) y al Parque Nacional Los Alerces.

Durante tres jornadas de trabajo con los equipos técnicos de ambas áreas protegidas, se realizaron reuniones con los referentes institucionales de los municipios vinculados y con actores locales de las cuidades de Camarones, Esquel y Trevelin.

En el caso del PIMC Patagonia Austral, se analizaron los proyectos de conservación y turismo que se llevan adelante desde la Intendencia del área protegida y los nuevos escenarios territoriales ante el crecimiento de las visitas, junto al ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna.

En el Parque Nacional Los Alerces, Sergio Álvarez y Matías Hermida participaron del acto oficial del centenario de la Escuela N° 25 Delia Medici de Chayep de Villa Futalaufquen en un marco de celebración que convocó a la Comunidad Educativa, a vecinos, exalumnos y docentes que formaron parte de distintas etapas históricas del establecimiento.

En ese marco, junto al director Regional Sur de Operaciones APN, Damián Mujica y el Coordinador del Programa de Alfabetización Digital y Nuevas Tecnologías del ENACOM, Alberto Baduan se entregaron 50 dispositivos tipo Tablet para alumnos y docentes.

Al dirigirse a los presentes, Álvarez señaló: “Vengo en nombre de todos los Parques Nacionales a reafirmar en esta celebración el padrinazgo de nuestra institución para continuar apoyando este proyecto educativo, que hoy cumple sus primeros cien años en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen.

Finalmente, se realizó una reunión técnica con el nuevo equipo de gestión, en la que se presentó al próximo Intendente del Parque Nacional, Gabriel Cortinovis. En ese contexto se presentó un estado de situación de la iniciativa Proyección Alerces 2026 con los logros alcanzados y se delinearon las prioridades para la agenda Octubre- Marzo, que incluye la activación de la Comisión Asesora Local (CAL), un espacio de trabajo colaborativo para el que serán convocados actores institucionales vinculados al área protegida, pobladores y prestadores turísticos.

También se estableció un cronograma de capacitación en prevención de incendios forestales dirigido a pobladores rurales y prestadores de servicios, a realizarse en todas las zonas del Parque Nacional.

R.G