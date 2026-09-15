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15 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel pisó fuerte en Formosa: triunfo de los tres equipos en la División de Honor Femenina

Transporte Rolando, Lala Gym e Italy Futsal tuvieron un debut perfecto en Formosa. Este martes vuelven a jugar por la segunda fecha. Mirá los horarios y cómo seguir los partidos en vivo.
Por Redacción Red43

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Los tres equipos femeninos de Esquel que participan de la División de Honor Femenina 2026 comenzaron el Torneo Nacional con una jornada ideal: todos debutaron con triunfo en el Polideportivo Cincuentenario de Formosa.

 

El primero en salir a la cancha fue Transporte Rolando, que superó por 4-2 a Atlas FS, representante local. El conjunto esquelense logró destrabar un partido parejo y terminó imponiéndose con goles de Any Villarroel, en dos oportunidades, Camila Barrias y Flor Bahamonde.

 

Luego fue el turno de Lala Gym, que tuvo una contundente presentación ante Club El Arse. Las dirigidas por María Laura Hernández ganaron 7-1, después de cerrar el primer tiempo con una ventaja de cuatro goles.

 

Daniela Forciatti fue una de las figuras del encuentro al marcar tres tantos. También convirtieron Abigail Sede, Vanesa Castro, Camila Villarroel y Gianella Rodríguez.

 

El cierre de la jornada para los equipos de Esquel quedó en manos de Italy Futsal. Las dirigidas por Franco Perano vencieron 5-1 a Deportivo Alma y también arrancaron con el pie derecho.

 

Para este torneo, Italy cuenta además con tres refuerzos provenientes de Mendoza: Sol Ferro, Emi Luengo y Agos Morales. Esta última marcó dos goles en el debut, mientras que Belén Carinao también convirtió por duplicado y Bobadilla completó el resultado.

 

 

La segunda fecha, este martes

 

 

Los tres equipos esquelenses volverán a jugar hoy por la segunda jornada de la fase de grupos.

 

A las 12:30, Lala Gym enfrentará a Mariano Moreno por el Grupo C.

 

A las 15:30, Transporte Rolando se medirá con Cepatacal por el Grupo D.

 

Finalmente, a las 17:00, Italy Futsal jugará ante La U por el Grupo A.

 

Todos los partidos del torneo cuentan con transmisión oficial a través del canal de YouTube de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS), por lo que los encuentros podrán seguirse en vivo desde Esquel.

 

Ver la transmisión oficial de CAFS en YouTube

 

La División de Honor Femenina reúne a 16 equipos de distintos puntos del país y se disputa durante toda esta semana en Formosa, en lo que constituye la máxima competencia femenina de clubes dentro de la Confederación Argentina de Futsal.

 

 

 

AMD

 

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