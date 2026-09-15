°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 15 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
15 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Antü Paillacan se presenta en trío por primera vez

El repertorio de la autora local sonará en vivo luego de presentar dos nuevas canciones en plataformas digitales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Viernes 18 a las 21 hs en La casa del Piano, se realizará un  concierto especial con canciones de autoría.

 

Las composiciones de la autora local Antü Paillacan serán presentadas en una versión especial, enriquecidas con la musicalidad, energía y trayectoria de dos grandes músicos: Ary Wengier en guitarra eléctrica, vientos y coros y Cay Ingram en Percusión.

 

Antü Paillacan es cantautora, música y docente nacida en Esquel. Crea canciones desde su infancia y ha ido desarrollando un estilo propio y libre que reúne y fusiona variados estilos de los que se ha nutrido en experiencias personales, de viajes, de estudio y exploración.

 

Hace pocas semanas, presentó en redes sociales dos nuevas canciones: "Amor" y "Mariposa", producidas junto a Wengier.

 

En esta oportunidad se presenta por primera vez en un formato trío junto a grandes músicos de la región, cómo el  compositor y productor Ary Wengier también oriundo de Esquel quien aportará arreglos e instrumentación, y Cay Ingram de Trevelin en el ritmo y la percusión, área en la que cuenta con amplia formación y dedicación.

 

Las entradas se pueden reservar sus lugares al (280)4400772

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La película rodada en Esquel que llegó a Prime Video y se expande por el mundo
2
 ¿Reconocés el lugar? El Archivo Histórico de Esquel necesita ayuda para identificar un paisaje de otra época
3
 Atención Comarca Andina: habrá un apagón general
4
 La UDC ofrece un curso gratuito en Esquel para perfeccionarse en emergencias
5
 La rotura de un caño afecta el suministro de agua en algunas zonas de Esquel
1
 El costo de vida en la Patagonia acumula casi un 20% en lo que va del año
2
 Preocupación por terapias y traslados: qué pasa con la ley de discapacidad en el Congreso
3
 Peña Bailable en Esquel: una noche de música, folklore y danza
4
 Control del estrés: dictarán un taller gratuito durante tres días en Esquel
5
 Provincia reactiva la obra de la Escuela 7717 de Comodoro Rivadavia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -