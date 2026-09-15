Antü Paillacan se presenta en trío por primera vez

El Viernes 18 a las 21 hs en La casa del Piano, se realizará un concierto especial con canciones de autoría.

Las composiciones de la autora local Antü Paillacan serán presentadas en una versión especial, enriquecidas con la musicalidad, energía y trayectoria de dos grandes músicos: Ary Wengier en guitarra eléctrica, vientos y coros y Cay Ingram en Percusión.

Antü Paillacan es cantautora, música y docente nacida en Esquel. Crea canciones desde su infancia y ha ido desarrollando un estilo propio y libre que reúne y fusiona variados estilos de los que se ha nutrido en experiencias personales, de viajes, de estudio y exploración.

Hace pocas semanas, presentó en redes sociales dos nuevas canciones: "Amor" y "Mariposa", producidas junto a Wengier.

En esta oportunidad se presenta por primera vez en un formato trío junto a grandes músicos de la región, cómo el compositor y productor Ary Wengier también oriundo de Esquel quien aportará arreglos e instrumentación, y Cay Ingram de Trevelin en el ritmo y la percusión, área en la que cuenta con amplia formación y dedicación.

Las entradas se pueden reservar sus lugares al (280)4400772