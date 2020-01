¿Cuál es la situación de los guardavidas en el PNLA?

Ayer ocurrió un trágico hecho en el Parque Nacional Los Alerces, donde un hombre se ahogó en el río Desaguadero, cuando hacía rafting sin chaleco salvavidas. Hablamos con Carlos Zuoza, guardavidas profesional, quien explicó que el hecho sucedió en una zona no habilitada para el baño público con guardavidas: sin embargo, dijo que debe servir de advertencia, ya que hay zonas que deberían estar habilitadas, como las playas más concurridas.

Al respecto, comentó que todas las zonas con gran movimiento de gente deberían contar con guardavidas, pero, actualmente, solo hay dos, en Torre 1 y Torre 2 (las playas entre el camping Los Maitenes y el camino hacia Puerto Limonao), contratados por el camping.

Zuoza explicó que debería haber al menos dos guardavidas por sector, por la afluencia de público y la desembocadura del Desaguadero, que se encuentra en el lugar. En adelante, en el resto de las estaciones, no hay más guardavidas, cuando, tradicionalmente, siempre los hubo.

“No hay excusa, habiendo una ley nacional, habiendo una ley provincial y habiendo municipios que también tendrían que exigirle a Parques Nacionales el cumplimiento de estas leyes”.

Explicó que se enteraron de que, en teoría, hay una falta de presupuesto. De todos modos, presentaron varias notas y reclamos, ya que se trata de una cuestión de seguridad. Los guardavidas solo deben estar en las playas durante dos meses, por lo que el gasto debería afrontarse únicamente en la temporada.

“El guardavidas no solo rescata, sino que también tiene la función de prevenir”.

Aclaró que Parques Nacionales no tiene suficientes guardaparques para controlar todas las hectáreas, de día y de noche, en terrenos que a vecer ni siquiera pueden alcanzar. Muchas personas no tienen conocimiento o no desean usar salvavidas a la hora de recorrer los espejos de agua en kayak o en bote e incluso, en algunos casos, insultan a los guardavidas o guardaparques que los amonestan.

“Esto es una negligencia muy grande”.

Zuoza también comentó que hoy hay muchos guardavidas recibidos, con título y libreta, bien formados, que dejaron su currículum y no tienen oportunidades laborales. La Municipalidad, por su parte, instauró cuatro guardavidas en la laguna La Zeta, ya que esta área les corresponde.

Los guardavidas enviaron un comunicado con el siguiente texto:

Desde hace años, el sindicato de Guardavidas SUGARA viene advirtiendo a las autoridades de APN y Los Alerces sobre el tema de contratar debidamente servicios de guardavidas, incluso con la Ley Nacional vigente Nº27.155, que obliga a las autoridades de espacios públicos y privados que cuenten con espejos de agua para uso público a contratar guardavidas. Actualmente, la mayoría de las playas públicas de Los Alerces no cuentan con ese servicio, a pesar de la gran afluencia de público en el agua. Si precisan que les amplíe más información, estoy a su disposición, ya que fui referente, y aún lo soy, de los guardavidas de la región cordillerana de Chubut y conozco de la A a la Z todas las normativas que incumplen APN, municipios y provincia. Atentamente, Carlos Zuoza Visiten el Facebook Guardavidas Cordillera Chubut y verifique cómo desde el 8 de enero venimos advirtiendo estas irregularidades en APN

La palabra de Suoza: