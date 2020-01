"En el natatorio municipal tiene que haber guardavidas y no los hay"

La muerte de un hombre en el Parque Nacional Los Alerces el pasado domingo reabrió la discusión sobre las condiciones de seguridad que hay en las playas de allí. Sin embargo, Carlos Suoza, del Sindicato de Guardavidas, reveló que el natatorio municipal de Esquel no está en regla en este aspecto y que debería ser planteado seriamente.

"He presentado cartas, pero en la gestión de Juan Carlos Tardón nunca fui recibido, espero que me reciba Mariela Sánchez Uribe", señaló. Con la actual titular de la cartera deportiva tuvo contacto mediante redes sociales: "Me puse a disposición de informarle cómo es el tema de los guardavidas porque lamentablemente no tienen personas que los informen".

"La ley dice guardavidas, tiene que haber personal guardavidas. Con esto uno no pretende que la gente que está ahora se quede sin trabajo, sino que vaya a otras funciones", destacó Suoza. "No solo es tirarte a sacar una persona y salvarla, que hay que saber hacerlo, sino también aplicar todo el protocolo cuando la sacás en el estado que se encuentre", explicó.

"En el Natatorio tiene que haber guardavidas habilitados según determina la ley nacional y provincial. Más allá de los decretos que se han hecho en gestiones anteriores habilitando a otras personas, un decreto no puede estar sobre una ley. Hay guardavidas en la región y necesitamos tener suficiente cantidad en el Natatorio de Esquel porque también van las escuelas, el Ministerio de Educación tiene que saber que si lleva los chicos a un espacio como este tiene que colaborar en la contratación de guardavidas".

"La población tiene que informarse: los padres llevan a sus chicos a la pileta confiando que todo va a estar en regla no lo está", destacó. "Si lo quieren ver desde la parte económica, de las indemnizaciones que hay que pagar se hace cargo toda la comunidad después. ¿Qué les cuesta entender a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que tiene que haber guardavidas?", agregó.

"Yo si dejo a mi hijo me tengo que ir con los ojos cerrados sabiendo que hay guardavidas cuidando la pileta".

En este sentido, reconoció que el municipio de Trevelin contrató tres profesionales, pero "están precarizados, cobran un sueldo ínfimo". "No podés pretender que te dure un servicio así, tienen que tener al empleado como corresponde, sino se la tienen que rebuscar en otros lados", consideró.

A nivel provincial, Suoza puso como modelo a Puerto Madryn. "Hoy tiene a todos sus guardavidas trabajando, con sus derechos y obligaciones en regla. El guardavidas tiene una responsabilidad civil y penal, esto la gente en general no lo sabe", señaló.

"Ojalá la tragedia del domingo sirva para convencer a las autoridades de que tiene que haber guardavidas. No es un capricho, es una cuestión de seguridad pública".

La palabra de Suoza: