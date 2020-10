El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, fue consultado por las expresiones vertidas por el concejal oficialista Diego Austin sobre el expresidente Juan Domingo Perón, a quien calificó como "despreciable".

"Más allá de la opinión por el hecho puntual, quisiera rescatar que vi en las redes sociales con tristeza que hay una grieta que no empezó hace poco como se decía, viene desde hace mucho y el General Perón ha sido parte de eso", lamentó el mandatario municipal. De todas formas, expresó su respeto hacia el ex Jefe de Estado: "Fue elegido 3 veces presidente de la Nación y como hombres de la democracia lo tenemos que reconocer".

Consideró que "sucedieron cosas en ese momento sobre las que algunos están de acuerdo y otros no, tiene que ver con alguno que quizás la haya pasado mal y con el mundo de esa época que estaba en guerra con regímenes complejos en Europa como el de Mussolini y Hitler". "Son situaciones que hay que evaluarlas en el contexto de esa época. No podemos trasladar al Siglo XXI lo que estaba pasando a mitad de Siglo XX en nuestro país y en el mundo", analizó el intendente.

"Sé por parte de mi familia que hay mucha gente que ha sufrido pero también hay mucha gente que mejoró su nivel social. Hubo un ascenso social para amplios sectores de la población y esto uno tiene que reconocerlo", recalcó. Para Ongarato "sería un error aislarnos solamente en los gobiernos del General Perón y apuntar todos los males de la Argentina a ese momento como a veces se hace".

En el mismo sentido, argumentó: "Nuestro país viene con ese tipo de problemas desde la época de la colonia, un país con muchísima riqueza y poca población. Así pasamos desde la Revolución de Mayo, Rosas, la época de los conservadores, Yrigoyen, la alternancia entre gobiernos democráticos elegidos por el pueblo y gobiernos de facto convocados por algún sector de la sociedad civil". "Así llegamos a la historia de hoy donde interrupciones democráticas son impensadas, pero no logramos encontrar el rumbo económico y de bienestar que nos merecemos", subrayó.

"Se habla de una grieta que estaba en la mitad del siglo XX, hay grietas que deberíamos estar pensando entre todos en cerrar y no abrirlas", remarcó. "Yo he sido concejal también, lo que más nos debería llamar a la reflexión es que hay una grieta que no se termina de cerrar y que es obligación de todos: quienes tenemos funciones de gobierno más allá del partido que tengamos y de cada uno de los ciudadanos que emiten su sufragio cada cuatro años", apuntó el intendente de Esquel.