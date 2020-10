No te pierdas una nueva entrega de Firma y Aclaración; en esta ocasión con Federico Braese como invitado.

De familia con tradición turística y gastronómica, con la fábrica de chocolates que lleva el apellido hace más de 40 años, Federico nos detalla sobre la historia de "Chocolates Braese" y también avizora cómo será el movimiento turístico post pandemia.

"Mi madre y mi tía empezaron con el emprendimiento allá por el año 1976. Fue un inicio alineado con el comienzo del turismo; la creación del parque y La Hoya"

Chocolates Braese fue pionero en lo que a chocolates artesanales refiere en la zona. Hoy se ha expandido por toda la provincia y podemos encontrar sus productos hasta en Buenos Aires y otros lugares de Argentina. Chocolates, dulces, repostería alemana y galesa adaptada a la zona, son algunas de las propuestas que ofrece.

Al momento de referirse a la actualidad, Federico detalla que la temporada de invierno fue complicada: "por suerte no dependemos al cien por ciento del turismo como otros rubros. Nosotros vendíamos mucho, teníamos un volumen muy importante de comercialización. La venta mermó en un 50% y también la producción, pero los costos y gastos se mantienen. Por suerte, tenemos esa trayectoria que hace que tengamos un mercado local, en el que la gente de Esquel mantiene el nivel de consumo".

"Estamos preocupados y ansiosos de poder retomar la actividad. El empresario no sabe lo que va a pasar mañana"

Seguidamente, se refirió a las reuniones mantenidas en la mañana de este miércoles con funcionarios e integrantes del ente mixto, donde se habló de los dos proyectos de ordenanzas que se elevaron al HCD y que pretenden brindar una ayuda al sector turístico: "es una ayuda, no una solución. Si hoy un hotel cierra no vuelve a abrir. Con este se mantendrán vivos muchos establecimientos".

Luego, brindó su punto de vista acerca de "lo que se viene" luego de la pandemia en el sector: "el futuro, no lo decimos nosotros, sino que se dice a nivel mundial, no va a ser lo que era, va a ser diferente, con otras condiciones y restricciones. La pandemia no va a acabar dentro de uno o dos meses. Va a haber que implementar muchas medidas para prevenir contagios; lo importante es que esas medidas sean beneficio de toda la comunidad".