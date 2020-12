Con el reciente retroceso de fase en Esquel, estar informado sobre la situación epidemiológica es más importante que nunca, para poder evitar contagios y cuidar a las personas a nuestro alrededor.

Por esta razón, consultamos a un especialista para que nos informe de todas las medidas a tomar y los análisis que se realizan: el bioquímico Javier Ricardo Nazar, especialista en microbiología. En el laboratorio Gerosa, es el encargado de manejar los distintos análisis que se llevan a cabo para detectar la COVID-19, y nos cuenta cuáles son las particularidades de los tests.



¿En qué consiste la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa)?

-La PCR es una técnica molecular, cuyo objetivo es detectar una porción genética de algo, en este caso, de un virus, como es el coronavirus. Es una técnica extremadamente sensible y específica, que no tiene falsos positivos ni falsos negativos. El tema es el momento en que se hace el hisopado, ya que puede variar según en qué fase del periodo de incubación está el virus. La PCR en sí la estamos haciendo en el laboratorio Gerosa y en el Hospital Zonal de Esquel: obviamente que con el tema del coronavirus se han incrementado las solicitudes de PCR para diagnóstico. El resultado demora 24 horas.

¿Qué diferencia hay entre los testeos rápidos y la PCR?

-El testeo rápido lo que detecta, en lugar de una fracción genética del virus, es un antígeno del virus. Tiene buena sensibilidad cuando la circulación viral es alta, como en este momento: cuando la circulación viral es mayor al 30% y cuando el paciente está sintomático (y te diría, muy sintomático), es decir, entre los días 3 y 5 de la sintomatología, cuando la carga viral es alta. Ahí el test de antígeno funciona bien. El tema es cuando la carga viral es baja: ahí la PCR es el método de elección, por ejemplo, apenas se comienza con la infección. La carga viral ahí es baja, entonces la podemos detectar con la PCR y no con el antígeno: al final de la infección, también pasa lo mismo. O sea que siempre un test negativo por test rápido debe confirmarse con la PCR, que es el método estándar.

Aproximadamente, ¿cuántos testeos se están haciendo por día en Esquel, tanto en el hospital como en el laboratorio?

-A partir de diciembre, se incrementó muchísimo el número de muestras y la verdad que es laborioso, es agotador. Estamos teniendo, te diría, más de 50 muestras por día en los dos lugares. Estos últimos días han sido la verdad que muchísimas muestras.

¿Aproximadamente cuántos días ocurren entre el comienzo de la enfermedad y la posibilidad de contagio?

-La gente tiene que entender que el periodo de incubación del virus, desde que uno toma contacto con una persona con COVID positivo, puede variar de 2 a 14 días. Por eso el aislamiento es fundamental. Esto lo tienen que entender bien las personas: podemos hacer la PCR, es el mejor método, pero lo fundamental es entender que el virus puede no detectarse a pesar de que utilicemos cualquiera de las metodologías diagnósticas, y entonces hay que aislarse. Eso es lo principal para entender. Aproximadamente entre el día quinto o séptimo, de los contactos de COVID que tienen síntomas, un 80% desarrolla la enfermedad. Pero hay un pequeño, mínimo porcentaje, menor del 20%, que después del séptimo día del contacto puede también manifestar los síntomas. O bien, pueden ser asintomáticos, y también transmiten el virus. Por eso el aislamiento, vuelvo a reiterar, es fundamental.

¿Hay personas asintomáticas completamente?

-Eso es variable. La mayoría va a tener síntomas leves: pérdida del gusto, del olfato, un poco de fiebre, como un cuadro gripal, malestar general. Puede que tenga uno, dos o todos los síntomas. La mayoría son cuadros leves: es más, el 80% son asintomáticos. Por eso ahí está el mayor peligro de transmisión: porque hay gente que directamente no tiene ninguno de estos síntomas y puede transmitir el virus. Ahí apuntamos a la gente joven: que entienda que tiene que respetar el aislamiento para no transmitir el virus a la gente más susceptible, que son las personas mayores de 65 años o los que tienen factores de riesgo, cardiovasculares, diabetes, enfermedades autoinmunes o inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes trasplantados. Ahí es donde la infección por coronavirus es severa.

¿Cuál es el periodo de contagio?

-El periodo de contagio comienza 48 horas antes del inicio de los síntomas y dura mientras el paciente está sintomático. Ahí es donde se puede transmitir el virus. Entonces el área programática, a través de sus epidemiólogos, se encarga de evaluar cuáles fueron esos contactos estrechos.

Después de la presencia de síntomas, ¿puede seguir contagiando?

-Al principio, se hacía un test de PCR finalizado el periodo de incubación, como para documentar que el virus no esté: pero se vio que por ahí el virus puede seguir estando, y como la técnica de PCR es tan sensible, por ahí detecta el ácido nucleico viral, lo que no necesariamente significa que el virus sea infectivo. La conducta, actualmente, es no hacer la PCR de control en los casos leves, y se toman 10 días desde que la persona dejó de tener síntomas para liberarla del aislamiento, porque puede contagiar durante ese periodo. En casos específicos, sobre todo pacientes que tuvieron coronavirus y pasaron por asistencia respiratoria mecánica (en la UTI), sí se controla cada tanto por PCR a ver qué pasa, para verificar si la carga viral disminuye con el tiempo y se negativiza finalizado el tratamiento.

¿Qué tan alta es la posibilidad de contagio? ¿Más incluso que la gripe?

-Comparado con la gripe, es más contagioso. Se transmite mucho más fácilmente, por dos o por tres, comparado con el virus influenza, y, como sabrán, ya está circulando en Europa la nueva cepa con la mutación en coronavirus, en que la transmisión es mayor aún, pero parece que la letalidad sigue siendo la misma.

¿Cuál es la técnica de hisopado? ¿Hay distintos métodos?

-En realidad, se hace un hisopado combinado: hisopado combinado significa que es un hisopado nasal y de faringe posterior, o sea, se hisopa el tracto respiratorio superior combinado. También, en el hospital, podemos recibir muestras del tracto respiratorio bajo, como pueden ser muestras de aspirados traqueales, de lavado bronquioalveolar, que son muestras más profundas y que, en algunos casos, pueden ser más sensibles para el diagnóstico que las muestras respiratorias superiores. Pero son casos específicos.

Si algunas personas tienen miedo de haberse contagiado esta enfermedad, ¿se les hace un hisopado?

-Primero hay que tener en cuenta lo que digo siempre, el tema del aislamiento en pacientes que tienen miedo porque han tenido contacto con una persona positiva. Ante esto, sin lugar a dudas, deben aislarse para no transmitir el virus y transmitírselo a toda la familia. Hoy estamos en un momento donde la transmisión del virus es alta, estamos teniendo un 30, 40% de positividad, entonces lo fundamental es eso, más que pensar en el diagnóstico. Se pueden comunicar, ya sea con los epidemiólogos o con los médicos que están a cargo del COEM, para abordar todo esto, porque es un trabajo multidisciplinario. Los van a saber asesorar. A nosotros, como bioquímicos nos llaman mucho, nos consultan y también asesoramos respecto a esto.

¿Cuáles son los métodos de desinfección más efectivos?

-Lavado de manos frecuente, alcohol 70, alcohol en gel, agua con lavandina diluida al 1%. El alcohol 70 uno lo puede preparar en su casa: el alcohol 96 lo diluye y puede preparar alcohol 70. Y eso es bien desinfectante para las mesadas, las superficies. Y usar barbijo. Eso es lo fundamental, lo más rápido con tal de evitar la transmisión del virus. Ventilar en la casa, abrir las ventanas, dejar un tiempo que se ventile todo. Esas me parece que son las mejores medidas.