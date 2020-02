Hoy darán una misa en el Parque Los Alerces para pedir perdón por el vandalismo al Cristo

A raíz de los hechos vandálicos registrados contra la imagen del Cristo del Parque Nacional Los Alerces, que tuvieron simbología mapuche y se atribuyen a la comunidad que efectúa una toma de tierras en el lugar, el Obispo José Slaby dará una misa en la capilla de la Villa Futalaufquen.

La ceremonia será a las 16 en la capilla del lugar. La imagen "sufrió daños a lo largo de los últimos años, pero esta vez han decidido destruirla totalmente. Es un hecho muy doloroso para todos los católicos y también para los que profesan la fé cristiana, porque Cristo es un símbolo muy importante. Es el símbolo en el que Cristo murió por nosotros en la Cruz", remarcó Slaby.

Comentó que los pobladores del lugar se sienten amenazados e indicó que el reclamo desde su posición no tiene que ver con el conflicto de tierras, sino con el vandalismo. "Nosotros reclamamos por el delito de destrucción de la Cruz y agresión. No es un reclamo simple, es un hecho vandálico. Me siento impotente ante esta negativa de poder conversar sobre este asunto", recalcó el Obispo.