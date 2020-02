El Horcón: Los habitantes de Alto Río Percy necesitan más atención municipal

Era el año 2016 y el gobierno de Ongarato daba detalles de las obras que se realizarían con los fondos del bono de endeudamiento que tomó la provincia y colocó en los mercados financieros internacionales.

En la municipalidad de Esquel, este dinero se dedicó a las obras de “embellecimiento del centro de la ciudad” (ya concluidas) y al mejoramiento de abastecimiento de agua de Nahuelpan y Alto Río Percy. Para nuestra ciudad se asignaron casi seis millones de dólares del endeudamiento de más de 650 millones que tomó el Gobierno provincial.

Año 2020: en el Percy la obra no está terminada, no hay apuro. Los vecinos de este lugar no solo carecen de este servicio, el reclamo por el camino que muchos tienen que transitar todos los días, pasa de año en año sin que haya solución.

En verano las quejas aumentan por los turistas y vecinos que desean disfrutar de la Laguna La Zeta y sufren el camino hasta llegar al lugar ¿Cómo es el día a día de quienes recorren estos kilómetros para llegar a Esquel y lo hacen por necesidad? La respuesta es obvia y también son obvias las prioridades; no hay un verdadero compromiso para mejorar las condiciones de acceso y vida en general, de esta comunidad.

Los testimonios de los vecinos del lugar dan cuenta que en verano es complicado el día a día, pero que en invierno es sumamente difícil. Soluciones: por ahora no hay.

Las respuestas sobre una obra inconclusa no tienen justificación coherente. Vamos camino al invierno y estos vecinos siguen padeciendo malas condiciones de vida; el acceso al agua es vital y no son posibles ya más respuestas de índole justificativo.

Las características de esta comunidad no pueden valorarse como se hace con otro barrio de la ciudad. Es completamente distinta, sus habitantes viven en un entorno que es propio del campo y como tal se debe tener en cuenta, y se deben diseñar acompañamiento y políticas propias para este lugar. Esto nunca se ha hecho.

Los vecinos del Percy necesitan agua en sus hogares, también necesitan caminos en buenas condiciones. Es hora de que se trabaje con políticas verdaderamente inclusivas, que tengan en cuenta las necesidades, pero también la puesta en valor y respeto hacia tradiciones y entorno de los que habitan este hermoso lugar de Esquel.