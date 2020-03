Una película, una serie, un libro

Esta semana se trató del inicio del ciclo lectivo, con polémicas y discusiones. En un tono más ligero, te invitamos a ver y leer una película, una serie y un libro relacionados con la vida escolar y la adolescencia.

Como película, esta vez, decidimos inclinarnos por un gran director; para la serie, una un poco más subida de tono y, para el libro, un clásico fácil de leer, referenciado en muchas ocasiones en la televisión y el cine.

La película de la semana

Rushmore

Rushmore es una comedia muy particular, con el típico sarcasmo de su director, Wes Anderson. La película nos muestra las aventuras y desventuras de Max Fischer, un entusiasta estudiante de Rushmore, una academia privada y prestigiosa. Aunque es miembro y fundador de decenas de clubes como el de apicultura, esgrima o tiro al plato, sus notas sufren las consecuencias y vive con la constante amenaza de la expulsión. Max tiene su corazón dividido entre el profundo cariño y afecto que tiene hacia su escuela y el ferviente amor hacia una profesora que, en principio, no es correspondido. Aun así, luchará por conseguirlo, aunque para ello tenga que competir con su mejor amigo, el Sr. Blume (el genio de Bill Murray), padre de familia un tanto amargado y millonario con unos hijos insoportables, que encuentra en Max un amigo, un confidente, un compañero en el camino.

El argumento parece dramático, pero se convierte en comedia con la falta de expresividad emocional de los personajes. La crisis de mediana edad del señor Blume y las actuaciones la hacen una comedia excelente, siempre con el estilo particular de Anderson, que a algunos les resulta hipnótico, pero a otros más tedioso, así que están advertidos.

Recomendada para: adultos, ya que tiene algunos insultos y breves momentos de desnudez.

Quiénes deben verla: fanáticos de Wes Anderson, Bill Murray y el sarcasmo total.

Quiénes no deben verla: quienes no quieran ver una película "rara", por así decirlo. Sin embargo, es fácil de ver, aunque algo particular en su estilo.

Puntajes: IMDB - 7.7 de 10; Rotten Tomatoes - 89%; Filmaffinity - 6.8 de 10

La serie de la semana

Sex Education

Sex Education es la típica comedia adolescente (populares vs. nerds, problemas de amor y demás), pero con un twist. La serie británica (decir "británica" ya implica que el humor es mucho más ácido) sigue a Otis Milburn, un adolescente socialmente incómodo, indeciso acerca del sexo, debido a que su madre es una terapeuta sexual extremadamente... directa. Después de ayudar, por accidente, al acosador de la escuela con su ansiedad por el rendimiento en el diván, establece un negocio con Maeve, una compañera de clase, para educar a sus compañeros sobre cómo lidiar con sus problemas sexuales.

La comedia acaba de estrenar su segunda temporada, con una tercera en camino. El sexo es el tema principal, alrededor del cual gira la vida de todos los adolescentes y adultos de la serie. Con un mundo en que estos temas se van naturalizando, en particular, entre los jóvenes, vale la pena alivianarlos y reírnos un momento.

Recomendada para: adultos.

Quiénes deben verla: fanáticos del humor británico y las personas a las que simplemente les interese la premisa.

Quiénes no deben verla: niños, personas sensibles ante los insultos y el lenguaje abiertamente sexual.

Puntajes: IMDB - 8.3 de 10; Rotten Tomatoes - 94%; Filmaffinity - 7.4 de 10

El libro de la semana

El señor de las moscas - William Golding

Publicada en 1954, la novela de Golding es un clásico de la literatura inglesa de posguerra. Fue Premio Nobel de Literatura en 1983 y es una fábula moral acerca de la condición humana: tiene muchísimas interpretaciones y críticas. Como muchos libros que parecen sencillos, pero no lo son en absoluto, es simplemente una parábola, en la que alrededor de 30 adolescentes naufragan y quedan varados en una isla desierta, sin supervisión adulta y sin responsabilidades, pero debiendo aprender a sobrevivir.

A medida que aparecen dificultades y la pequeña sociedad sigue su curso, va desapareciendo la lógica y apareciendo la faceta salvaje y animal del ser humano. La utopía creada por los jóvenes pasará a ser un caos gobernado por la locura, la lucha por el poder y la muerte. Cada personaje representa diferentes aspectos de las personas: Ralph, el orden y la civilización; Piggy, la razón y cordura de la sociedad; Jack, el deseo de poder y la maldad; Roger, la crueldad y el sadismo en su mayor escala; Simón, la bondad natural del hombre.

Se ha visto de muchas maneras distintas, desde una interpretación sencilla en que la parte "civilizada" del ser humano desaparece apenas encuentra la oportunidad, hasta interpretaciones más complejas, por ejemplo, sobre el efecto de la educación, las tendencias demócratas y autoritarias, y mucho más.

Recomendado para: jóvenes y adultos (contiene bastante violencia).

Quiénes deben evitarlo: quienes prefieran leer algo liviano.

Quiénes deben leerlo: los entusiastas de la literatura clásica (para leerlo varias veces e ir buscando distintos matices).

Puntaje: Goodreads - 3.6 de 5