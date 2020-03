La realidad de los docentes que eligen dar clases: "Queremos que los chicos valoren el trabajo"

La docente Ana Ruth Blanco, que actualmente trabaja en la escuela 159, fue la entrevistada de la noche en Firma y Aclaración. En un jugoso mano a mano con Ricardo Bustos, la trabajadora de la educación contó su realidad en medio de la crisis provincial producto de la cual ella y todos los empleados estatales cobran tarde su salario.

Ana Ruth decidió no parar y comentó que en su turno "la mayoría" tomaron esta determinación. ¿Por qué?: "Decidimos cuidar la inocencia de los chicos. No podemos pararnos con ellos en el salón y hablar tan abiertamente como hablaríamos con un adulto sobre las cosas que estamos viviendo". "No nos podemos desanimar por el rol que tenemos. Me acuerdo de lo vivido el año pasado y sacás fuerza de no sé donde, te fortalecés constantemente porque trabajás con niños, de 6 a 8 años en mi caso".

"Yo era maestra de apoyo el año pasado y atendía a los chicos en riesgo. No pude atender a todos porque algunos tenían clases y otros no, pero no dejé de trabajar un solo día". "Primero lo que queremos hacer es que los chicos aprendan a pensar, puedan decidir y valoren el trabajo: que hay un sacrificio, que no todo viene de arriba, tenemos derechos pero también obligaciones. Si los tenemos en la casa no cumplimos con ese rol y eso nos mueve".

"No podemos estar recibiendo el sueldo y no cumpliendo con el tiempo que le hacemos perder a los chicos y a las familias", consideró la docente. Hizo hincapié en que esta realidad afecta la situación de los grupos familiares: "Necesitan saber el día anterior si van a tener clases para organizarse. Nosotras pensábamos: ¿qué queremos causar en la sociedad? Si nosotros vamos a estar dos horas charlando, tomando mate en asamblea pero no encontramos un camino es perder el tiempo".

Sobre la realidad de cada trabajador, Blanco graficó: "Tengo compañeras que todavía no recibieron el sueldo de enero en su totalidad y van a trabajar con una sonrisa. Si tienen que llorar o hablar lo hacen en la casa". "Somos conscientes que los chicos de primer ciclo son emocionalmente muy sensibles y tenemos que tener cuidado", subrayó.

Narró que este año las clases en la 159 iniciarán recién mañana. "Cuando nosotros comenzamos a trabajar nos reunimos y desde la dirección nos mostraron toda la situación de inseguridad edilicia que había. Hasta hoy se estuvo trabajando en arreglar el edificio: cambiando paneles, lámparas, limpiando la caldera", explicó. Aclaró además que esto es solo en el turno tarde porque en la mañana habrá asamblea, por lo cual "darán algunas horas y otras no".

"En mi familia no teníamos grandes lujos pero fue una escuela de valores. Conversando con las compañeras hablábamos de esto: qué tenemos para aportar a esta situación. Yo pienso que somos responsables todos. Si no cambiamos de actitud no vamos a cambiar nada: los nenes nos miran y toman el ejemplo nuestro. De ahí viene esta actitud".

Con este mensaje, Ana Ruth Blanco aportó otra mirada a la difícil realidad del sector docente en Chubut y, por supuesto, le puso la firma.