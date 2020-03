El municipio ayudó a que regresaran esquelenses varados en Comodoro Rivadavia

El Aeropuerto local se encuentra sin operar y por tal motivo, un grupo de esquelenses tuvo que aterrizar en la ciudad de Comodoro Rivadavia. En ese marco, el intendente Sergio Ongarato comentó cómo colaboraron para que pudieran regresar a Esquel

"Buscamos a vecinos de nuestra ciudad que habían llegado a Comodoro Rivadavia, donde sufrieron una situación muy fea. Se bajaron del aeropuerto y se cerraba. Se tenían que ir, no había hoteles porque están cerrados y no tenían donde alojarse para cumplir el aislamiento. En el Aeropuerto de Ezeiza estuvieron cinco días casi sin comer. No había transporte para llegar a Esquel y sus familiares no podían ir a buscarlos. Tampoco podían estar en la calle. Por lo tanto, hemos decidido ir a buscarlos con un transporte de nuestra ciudad que amablemente se ofreció. El dueño de la empresa con un chofer más", expresó Ongarato.

Además, el intendente se refirió a los controles realizados: "Estos vecinos han ido al hospital, como cuando bajaron de Comodoro. Sin bajarse del transporte, fueron a cada uno de sus domicilios. Este transportista ha hecho algo por los vecinos de la ciudad. Si hay que hacer más viajes los haremos y es a costo de los pasajeros. De la municipalidad no podemos costear todo esto por los valores altísimos. Quiero llevarle tranquilidad a los vecinos, porque estas personas fueron controladas por gente de salud. Querían llegar a sus hogares porque no podían estar en ningún lado".

Sobre situaciones similares de esquelenses en otras partes del país, respondió: "Nos están avisando de gente que está en Trelew. No sabemos cómo es el tema de los vuelos. Posiblemente lleguen más a Comodoro y a Bariloche, que es mucho más complejo porque son dos jurisdicciones. Nosotros trabajamos en Chubut y no sabemos los permisos para circular en Río Negro. Tratamos de que nuestros vecinos puedan llegar a la ciudad y cumplir con el aislamiento preventivo".