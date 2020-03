Coronavirus y cuarentena: ¿Cómo cuidar la salud mental durante la pandemia?

La pandemia de coronavirus provoca múltiples efectos en el mundo: los propios de la enfermedad, los económicos y también puede afectar la salud mental de las personas, sobre todo de aquellas propensas al pánico y la ansiedad. En este contexto, y a fin de aportar a cuidar a la población de la psicosis, consultamos a la psicóloga esquelense Celia Vallés.

En la era de las redes sociales hay mucha información circulando. Al respecto, la profesional explicó: "Encontramos que hay noticias sin la precaución de dar la información correcta para que la gente pueda procesarla, o que no proviene de medios muy convenientes. Esa sobreinformación va generando un efecto muy nocivo en la subjetividad de la gente".

"La subjetividad de cada sujeto se va conformando y la conforman los seres sociales que nos rodean, los medios de comunicación, las escuelas, las familias que reproducen todos estos mensajes" amplió Vallés. Por ese motivo, la precaución en la información vertida y compartida es fundamental porque de lo contrario muchas personas se encontrarán más frágiles ante la situación actual.

"De esto tenemos que estar alertados porque desde esa fragilidad vamos a responder con temores infundados que pueden aproximarse al pánico".

La psicóloga advirtió: "No es recomendable en estos días de aislamiento preventivo estar permanentemente en contacto con noticias". "Recomiendo absolutamente acotar el acceso a la información, es una de las defensas del organismo. Todo lo importante va a aparecer en una o dos noticias, no es necesario estar al tanto de cuántos murieron en cada país, no son cifras que necesitemos saber cotidianamente. Eso lo tiene que manejar el Estado", puntualizó.

"Yo he tenido en estos días entrevistas telefónicas con pacientes y en el día los momentos de más angustia son cuando se han puesto a escuchar o leer informes, a pesquisar la noticia de la noticia y no es apropiado para estos tiempos donde nos necesitamos calmos, orientados y apacibles".

Sin embargo, la cuarentena, el permanecer mucho en los hogares y el poco contacto social pueden ser complicado de afrontar. "La manera de atravesarlo es de la forma más creativa que podamos", aconsejó. ¿Qué se puede hacer?: "Está muy recomendado realizar alguna actividad en la que podamos aprender algo nuevo porque nos lleva toda nuestra capacidad intelectual a dedicarnos a algo específico que no tenga nada que ver con esto".

Esto debe hacerse de forma moderada "porque ya es bastante trabajoso para el psiquismo estar en una situación tan distinta a la cotidiana. A veces produce cansancio acostumbrarse a estar en una situación diferente". "No es momento de exigirnos grandes cosas, es momento de permitirnos hacer aquello que tengamos ganas, buscarnos algo del orden de lo recreativo y lo creativo", subrayó.

"A veces las familias tienden a hacer todos las mismas cosas y por ahí es mejor que cada uno haga lo que tenga ganas. Esta situación es pasajera, no va a ser para toda la vida. Es importante contar con nuestros propios recursos para atravesarla".

Remarcó que en las consultas con sus pacientes, a quienes atiende a través del teléfono en este momento, "esta semana es el primer tema de conversación". Alertó que "hay personas que tienen una tendencia a anticiparse siempre a situaciones de temor o ansiedad que en este momento la están pasando muy mal y hay que cuidarlas", por lo cual es fundamental la responsabilidad en la información difundida.

LA IMPORTANCIA DE CONSULTAR A UN PROFESIONAL SI LA SITUACIÓN TE SOBREPASA

"No hay que dejar que esto sea un sufrimiento oculto sin hacer algo al respecto", remarcó Celia Vallés. El Colegio de Psicólogos de la Provincia del Chubut se encuentra atendiendo consultas y pueden derivar a profesionales a todas las personas que lo necesiten.

En Esquel el teléfono es 02945-451662 y el correo electrónico delegacionesquel@colpsich.com.ar. De todas formas, hay delegaciones en diferentes puntos de la provincia: