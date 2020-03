Carina Estefanía: "Tenemos que modificar la forma de comunicar las sentencias"

En el comienzo de una nueva temporada de 'Firma y Aclaración', Ricardo Bustos entrevistó a Carina Estefanía, jueza penal y presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut.

Desde el sector judicial hay malestar por el pago del rango 3 y 4 a empleados de la Legislatura el lunes pasado. En este sentido, Estefanía sostuvo: "Ya interpusimos la denuncia penal, ampliamos la que habíamos hecho en julio, porque el ministro de Economía no tiene la facultad de modificar los rangos como lo hizo". En relación al motivo por el que el Gobierno tomó esa decisión -si no eran abonados los salarios no podía realizarse la apertura de sesiones ordinarias-, analizó: "Para que sea una extorsión deberían reclamar algo que no es un derecho. Podemos cuestionar el modo, porque cuando se hace de ese modo se modifica la prioridad de cobro".

"Todos quieren cobrar del 1 al 5 de cada mes, pero si la situación es esta no se puede romper esos rangos y cambiar esa prioridad. Una cuestión es el pago escalonado y otra es el pago selectivo, que hace cobren primero algunos que no son las que menos ganan".

Por otro lado, consultada en relación a las sentencias de los jueces que a veces son cuestionadas por la sociedad y enfrentan el estigma de carecer de credibilidad, Estefanía consideró que es necesario modificar la forma de comunicarlas. "En principio, no tienen que tener los tecnicismos que solo entienden los abogados. Cualquier persona que la lea tiene que entenderla", consideró. También contó que en cursos de comunicación de los que participó han hecho énfasis en explicar a través de los medios de comunicación cuando alguna resolución toma estado público. "Siempre nos han dicho que tenemos que salir porque en un tema que llega a los medios, lo que no decimos nosotros lo dicen otros".

"Hay empezar a explicar a través de los medios cuando se produce una situación que llama la atención a la sociedad. El juez en ese caso tiene que salir a explicar el sentido de su sentencia, sin agregar argumentos que no estén en la sentencia".

Evaluó asimismo que muchas de las dudas se generan porque "en los conflictos judiciales ambas partes creen tener la razón y la sentencia lo que hace es darle la razón a uno, o en parte a cada uno, pero no vas a dejar a todos completamente contentos porque se trata de resolver un conflicto". Al respecto, aclaró: "El juez no puede tomar ninguna información que no traigan las partes. Lo que puede traer es las reglas de la experiencia, la prueba es aportada por las partes".

"Tenemos una escala penal en la que podemos basar la pena: no nos podemos pasar de ahí ni puede ser mayor a la que pidió el fiscal. Tenemos esos dos límites".

"Nosotros no nos podemos poner en el lugar de las partes en el sentido jurídico. Nos ponemos en el lugar de las dos partes cuando hacemos la resolución y se tiene en cuenta el daño y las características de la persona que está acusada", detalló la magistrada.

En otro momento de la entrevista, Estefanía criticó los dichos que se conocieron ayer de Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos, que dijo que "ser juez es como tener sarna". "Que haya funcionarios del Gobierno que dicen eso me parece una opinión desacertada sobre quienes representan a un poder del Estado", señaló. "Eso no habla bien del funcionario que lo está diciendo y le hace mucho daño al Poder Judicial".

"Hay deficiencias que no se van a resolver con descalificativos".

De todas formas, diferenció a nuestra provincia del fuero federal en cuanto al funcionamiento de los procesos judiciales. "En Chubut se trabaja muy bien por lo menos en los plazos. En los juicios de corrupción también, pero son procesos muy complicados y costosos", remarcó.