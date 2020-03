Día de la Mujer: Gisela Huenquinir, soldado y bombera

En esta ocasión, decidimos homenajear a todas las mujeres de nuestra localidad en su día, a través de tan solo unas pocas que forman parte de nuestra comunidad y la enorgullecen; una breve selección entre todas las increíbles mujeres que hacen que Esquel sea la ciudad que es hoy.

Gisela Huenquinir es soldado hace 2 años y medio. También es bombera hace 6 años y, en los últimos días, formó parte del equipo que apagó el gran incendio en Esquel, con un gran sacrificio y vocación.

El martes, cuando sonó la sirena, estaba ingresando al trabajo en el Regimiento y, luego de trabajar sin descanso, se dirigió directamente a los bomberos. Desde las 7 de la tarde, siguió hasta las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana, nuevamente, se presentó en su trabajo, donde permaneció hasta la 1; después, volvió a bomberos y se quedó trabajando, con un descanso de tan solo dos horas.

En el equipo, hay nueve mujeres bomberos que trabajan con un alto nivel de adrenalina. “He participado en los incendios en 2014, en Cholila, he participado en otros incendios, pero no como este, que la gente estaba desesperada y que nosotros, incluso, también”.

“El miedo siempre está”, cuenta Gisela.

“Yo creo que entre el apoyo de todos los bomberos y más que nada la gente de Esquel, toda la fuerza que participó, nos hizo más liviano el trabajo. El objetivo era que eso se terminara, y fue la misión que cumplimos”, contó.

“Lo veíamos como una película de terror. Nosotros bajábamos del campo, íbamos a abastecer los móviles, mirábamos y pedíamos, por favor, que termine”.

Está agradecida de estar en el regimiento y en bomberos. Disfruta de su trabajo y se siente orgullosa de las oportunidades que obtuvo. “El objetivo mío siempre es cumplir”, dice, y agrega: “Ante todo, era la responsabilidad, porque me da la confianza”.

Físicamente, fue agotador, pero en lo único que pensaba en el momento de apagar el incendio era en su familia. “No me podía comunicar mucho con ellos, no les podía ir pasando el dato y obviamente que toda familia, toda persona, camarada, que me conoce a mí, estaba al tanto, me mandaba un mensaje de aliento”.

Escuchá las palabras de una de las mujeres destacadas de nuestra ciudad: