Diego Austin: "Estamos endureciendo una pena ya existente"

El concejal de Esquel, Diego Austin, visitó los estudios de Red43 para hablar, junto a Ricardo Bustos, sobre temas que afectan a la ciudad hoy.

En la tarde de este miércoles, se produjeron incidentes graves en Esquel, en una situación en la cual un criminal que había sido enviada a cumplir arresto domiciliario fue linchado. Al respecto, el concejal dijo que sacar a los presos de las prisiones causa la desprotección de los ciudadanos, desconfianza general y una clara violación de la constitución.

“Un policía se puede enfermar en el cumplimiento de su deber, un médico se puede enfermar en el cumplimiento de su deber, pero un reo no se puede enfermar en el cumplimiento de su condena”.

El hombre, al regresar a su domicilio, violó de inmediato su prisión domiciliaria y fue atacado por las personas del barrio. El concejal dijo que esto, además de generar un descreimiento respecto del gobierno, genera preocupación por la integridad de los ciudadanos.

Por otro lado, hoy se votaron dos ordenanzas en el Concejo Deliberante: la primera fue la del cupo trans, en adhesión a la ley provincial. Austin fue el único que votó en contra: explicó que la ley se podría haber instaurado de mejor manera, y que termina siendo únicamente simbólica. Aclaró que aplicarla “Es muy complicado” y dijo que le molestó no haber consultado el estado de las arcas municipales, porque, en particular, la ordenanza generará expectativas de trabajo a corto plazo para el colectivo trans que, por lo pronto, no se pueden cumplir.

La última ordenanza aprobada hoy fue la de tolerancia cero, que instaura que las personas que conduzcan no podrán tener ningún tipo de nivel de alcohol en sangre. Austin también votó en contra, pero dijo que faltó documentación: en algunos casos, se manipula alcohol o se trabaja con elementos que contienen alcohol y esto no está contemplado en la ordenanza. “Estamos endureciendo una pena ya existente”, comentó.

El concejal también habló de la crisis económica por venir y de muchos temas más. ¡No te lo pierdas!