Muchos chubutenses están varados en Chile sin poder regresar a la Argentina producto de la cuarentena por el coronavirus y el cierre de fronteras. Hace algunos días, los esquelenses Juan y Ricardo Silva relataron la angustiante situación que les toca atravesar en diálogo con Red43.

Sin embargo, ellos no son los únicos que esperan volver a Chubut desde diferentes partes del país trasandino. La mayoría se encuentran en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Hoy se dirigieron al Consulado y nuevamente no recibieron respuestas. Decidieron grabar un video exponiendo su situación. Si bien la mayoría son de Chubut, también hay personas de Bariloche entre ellos.

Los chubutenses pidieron directamente intervención del gobernador, Mariano Arcioni: "Le pedimos que nos mande algo". "Muchos no tenemos más plata para estar. No nos atienden en los hospitales porque somos extranjeros", relataron y contaron que tampoco podrían trabajar dado que requieren un permiso por no ser de Chile.

"Nosotros necesitamos estar en nuestros hogares. Muchos no tenemos plata para seguir"

Manifestaron que los atienden a través de un aparato y no en persona: "Necesitamos que alguien venga y de la cara. Lo único que queremos es que abran el paso Samoré, hay gente que necesita volver". Entre los varados hay personas que viajaron por trabajo o asuntos familiares. "Nos sentimos abandonados", dijeron y reclamaron que "dejan pasar a tantos famosos y a nosotros no. No nos quieren escuchar".

"Necesitamos una solución urgente"

Escuchá sus testimonios:

Son alrededor de 200 personas, que previamente también se habían grabado contando cada uno su realidad y elevando el pedido de que el paso Cardenal Samoré sea habilitado para volver al país: