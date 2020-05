El Frente Vecinal Esquel presentó el miércoles un proyecto para crear un aporte solidario de emergencia. El objetivo central de la iniciativa es que los sectores que vieron menos afectadas sus ganancias durante el aislamiento social tengan una carga impositiva mayor durante dos años. El intendente, Sergio Ongarato, dijo ayer que no le parecía una buena idea, manifestó que podría "acercarnos a Cuba y Venezuela", y la presidenta del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante, María Eugenia Estefanía, también expresó su desacuerdo.

En este contexto, la concejal del FVE María Martínez remarcó que "estamos ante una situación excepcional y frente a esto debemos buscar alternativas excepcionales. Que se diga que las arcas municipales están teniendo un déficit no es una cuestión ilustrativa: el vecino lo sabe y lo siente en su bolsillo, en la falta de poder adquisitivo". "Me parece que hay que ponerlo en discusión, no hay que menospreciar ninguna de las alternativas que cualquier ciudadano de Esquel y el HCD lleven al Ejecutivo", subrayó la edil.

Consideró que el proyecto "tiene puntos más que interesantes. Nosotros le pedimos por nota y por correo electrónico al intendente tener una reunión para charlar con él" sobre la propuesta. Sin embargo, hasta el momento no recibieron respuesta según comentó Martínez.

"Me gustaría conocer la apreciación del intendente y el secretario de Hacienda una vez que lo lean".

"Entiendo que todos estamos preocupados por la situación y apuntando a resolver los problemas de la gente, que no es una cuestión de partidos políticos", prosiguió la concejal, quien agregó: "Nosotros vimos los números y gráficos, pero los conocemos porque vivimos acá, lo padecemos, los comercios que cierran, los empleados que no cobran". "El intendente me dijo cuando le pregunté en qué alternativas estaba pensando que iba a presentar los borradores el lunes o martes que pasó pero no hemos recibido nada", reveló. Explicó que por los medios de comunicación se enteró que "está pensando en pagar a los empleados con un bono, en reducir servicios, bajar contratos, gastar menos luz y menos gas. Entiendo que eso no va a cubrir el déficit que está teniendo el municipio".

"Estamos presentando una herramienta para que el municipio tenga una inyección económica que es lo que está necesitando. Yo desafío a que se presente este proyecto a quienes deberían hacer este aporte solidario y seguramente no van a tener inconvenientes", evaluó María Martínez. Por último, sobre la comparación de Ongarato con otros países, dijo que no sabe a qué hace mención el mandatario: "Yo conozco Venezuela y Cuba por un mapa en colores que me enseñaron en la primaria y lo que veo por televisión, no sé exactamente a qué se refiere".

La palabra de María Martínez: