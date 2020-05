María Eugenia Estefanía, del bloque Cambiemos, consideró que el proyecto presentado por el Frente Vecinal "es inviable, en la situación que estamos viviendo, no solo en Esquel sino en el país". En sus declaraciones, comentó que no le queda clara la finalidad del proyecto y que Esquel, en general, no tiene grandes riquezas ni grandes empresarios. "Creemos que no es la manera sumar un impuesto más. No estamos de acuerdo hoy, ni creo que lo estaremos, en sacarle más dinero a los contribuyentes".

"Plantear hoy un nuevo impuesto disfrazado, como lo suelen hacer, de algo solidario, creemos que es una medida totalmente demagógica".

Una posible solución, según Estefanía, está en que los acotados recursos del municipio se usen eficazmente, para cumplir con las obligaciones. El resto del bloque, según expresó, está de acuerdo con este tema y, para las personas que han tenido sus puertas cerradas, la ayuda del estado debe venir desde otro lugar.

"Creo que la mejor forma es, así como lo hicieron durante cuatro años en el gobierno anterior, reclamando todos los días al gobierno nacional que realicen los aportes, que lo hagan nuevamente junto a nosotros".

En este contexto, hizo referencia al ATN repartido por el gobierno, "en el que claramente Esquel no recibió lo que correspondía". Recordemos que se trató de una distribución de fondos de asistencia reciente en la que no se tuvo en cuenta la densidad poblacional. "En estas cosas es donde tenemos que ponernos de acuerdo, en el Concejo Deliberante, en defender a nuestros contribuyentes, a nuestros vecinos y los derechos que tenemos".

"Hoy no es la salida sumar un impuesto más a nadie, ni a los que tienen menos ni a los que tienen un poco más".

El municipio presentará muchas dificultades si no llega un aporte nacional, por lo cual, según declaró Estefanía, "debemos tirar todos para el mismo lado, apuntar a aquellos que nos pueden ayudar, que la ayuda venga y que sea equitativa, y que se reparta de forma equitativa, como se hace con la coparticipación, por ejemplo".

Mirá el video: