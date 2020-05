El dirigente justicialista Ricardo Bestene brindó hoy un fuerte respaldo a la representante del bloque en el Concejo Deliberante, Lis Aguirre, quien elaboró días atrás un análisis del proyecto de aporte solidario de emergencia impulsado por el Frente Vecinal Esquel.

La respuesta del FVE no cayó bien en el espacio peronista, que a través de Bestene hizo su réplica y principalmente apoyó el trabajo de la edil Aguirre. "Estudiamos la propuesta del Frente Vecinal, lo trabajamos, lo consultamos política y técnicamente y nuestra concejal Lis Aguirre transmitió el pensamiento nuestro con fundamentos desde lo político, lo jurídico y desde lo técnico", enfatizó el excandidato a intendente. "Esperábamos del Frente Vecinal el mismo tratamiento que le dimos a su proyecto y nos encontramos con una respuesta fuera de lugar y agresiva contra nuestra concejal, recurriendo a definiciones desatinadas como que el peronismo defiende a los bancos. Planteamos nuestros reparos para discutirlos, no para que nos agredan", enfatizó el dirigente. "Nos sorprendió porque tomamos con mucha seriedad su proyecto. Recurren a la agresión y al destrato cuando se les acaban las ideas. Han tenido una postura muy demagógica y cuando uno les responde recurren a la agresión. Les estamos planteando argumentos para discutirlos", manifestó.

Remarcó que "la postura del bloque justicialista tiene varios aspectos. Entendemos legítimas las facultades del municipio y el Concejo Deliberante de establecer adicionales al parque automotor e impuesto inmobiliario. No vemos posible que vaya a solucionar nada, entendemos que gravar a los vehículos con valuación superior a los $800.000 es afectar con un fondo solidario y obligatorio a una gran cantidad de contribuyentes que la están peleando día a día. Gravarlos a ellos con más impuestos no nos parece coherente. "Con ingresos brutos están gravando la venta, la facturación, la actividad lucrativa que se realiza en la jurisdicción provincial y fuera de ella", agregó Bestene. "Fue muy importante el aporte del justicialismo para lograr entre 1987 y 1991 que los ingresos brutos sean cobrados por cada municipio", recordó y detalló que "hoy el municipio de Esquel percibe 150 millones de pesos al año en concepto de ingresos brutos de los contribuyentes directos. Avanzar ahora contra estos contribuyentes es un conflicto innecesario fuera de lugar y de contexto".

"Respaldo totalmente la acción que desarrolló Lis Aguirre en representación del conjunto del peronismo", subrayó Bestene.

Con respecto a la situación económica del municipio, analizó que Sergio Ongarato realizó una presentación pero "no hizo una propuesta superadora sobre cómo salir de esto". "A los pocos días efectuó una crítica muy dura contra el presidente Fernández por la iniciativa de implementar el impuesto a la riqueza a los grandes contribuyentes nacionales. Luego de eso le pide ayuda a la Nación para pagar sueldos, por un lado crítica una medida que se está tomando para ayudar a las provincias y municipios en la emergencia sanitaria y por el otro le pide dinero", criticó el referente peronista. "¿De dónde va a sacar dinero el Gobierno nacional si no es de las grandes fortunas? Nuestro intendente actuó de manera contradictoria y me parece que debería tomar más iniciativas", evaluó.

Sostuvo que una de las alternativas es pedir que sea coparticipable el préstamo del fondo fiduciario, cuyo convenio será tratado por la Legislatura en los próximos días. Aseveró que Ongarato "debería convocar a los demás intendentes y los diputados para que esto sea así. En ese caso nuestra comunidad estaría recibiendo alrededor de 20 millones de pesos". Resaltó además que la postura del Gobierno nacional de fijar un barril criollo del precio del petróleo "va a ser beneficiosa para nuestra comunidad, para la gestión del intendente Ongarato. Esto que está haciendo nuestro presidente lo quiero destacar, de la misma forma que la implementación de este impuesto a las grandes riquezas".

"Por un lado tenemos la demagogia del Frente Vecinal y por el otro las contradicciones de nuestro intendente. Ante eso aparece muy coherente las posiciones del bloque justicialista: primero Juan Devetak como titular de la bancada, teniendo una postura muy seria respecto de por qué el justicialismo no apoyaba el presupuesto. Ahora la concejal suplente impulsando proyectos como el del uso del tapaboca o el protocolo para las actividades de los comerciantes", destacó Ricardo Bestene. Sostuvo que están trabajando seriamente "por la comunidad y siendo coherentes con la postura del Gobierno nacional que está haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante la solución de esta pandemia y abriendo actividades económicas".