Fabián Bahamonde, presidente del Deportivo Estación, pasó por Firma y Aclaración. Mano a mano con Ricardo Bustos, el dirigente deportivo barrial contó parte de su historia y cuáles son los objetivos principales de la institución que conduce.

"Me crié en el barrio, jugando al fútbol. Para mí hay mucho talento futbolístico en todos los barrios", contó en el inicio Bahamonde. "Siempre hubo potreros para jugar, donde está ubicado ahora el SUM siempre hubo una cancha muy linda que era de piedra y se hacía una laguna ahí, pero igual no había historia ni con el agua ni con la nieve", remarcó.

En cuanto al club, señaló que "viene de hace años, pero pudimos conformarlo oficialmente hace un año". "Lleva un proceso muy largo, a veces es cansador. No todos pueden acceder a tener los papeles en regla como corresponde", relató. Subrayó que es fundamental la dedicación y "saber lo que estás haciendo". Actualmente, el Deportivo Estación llega a alrededor de 200 personas.

Explicó que a nivel estructural, cada disciplina tiene sus directores y que la idea principal es que el club enseñe valores: "Un club también es una escuela". En este sentido, consultado sobre el rol del Estado, analizó: "Tiene que estar presente, sino Belgrano no podría tener el predio que tiene. Si yo lo digo parece que estoy en contra de Belgrano, pero me parece perfecto lo que hace Belgrano o lo que hace Independiente". "Hay aportes sociales, hay aportes al deporte. Si nosotros como club no la reclamamos dejamos que el político se lleve la plata", consideró Bahamonde y agregó: "Uno escapa a la política porque a veces es dañina. Me interesa ese tema porque hay mucha mentira detrás de la política, hay mucho ruido y pocas nueces".

"Nos causa orgullo poder llevar nuestra bandera a todos lados. Mucha gente está atrás de nosotros, trabajando ad honorem, dándonos una mano. Me pasa de querer agradecer a todos y siempre te olvidás de alguien. Creemos que estamos haciendo las cosas bien y transparentes. El resultado es que el vecino cree en el trabajo que estamos haciendo", indicó.

Valoró que muchas familias acompañan al Deportivo Estación y manifestó que uno de los proyectos era poner a funcionar la bloquera en el barrio. "Era un objetivo que queríamos cumplir este año para activar la economía y que el vecino deje de sacar árboles del pinar, que pueda acceder a un ladrillo y hacerse su casa dignamente. No puede haber gente que esté tan tirada y a nosotros como club nos mueve porque son vecinos", afirmó.

"Nosotros fuimos a cortar leña, podemos hacerlo para el vecino.

Este objetivo sufrió un duro golpe ayer cuando la sede fue atacada y robaron elementos: "Se llevaron cosas que eran para activar la bloquera: hierros, caloramas, de todo lo que pudieron. A la sede nueva le tiraron piedras". "Se sospecha de donde pudo haber venido la agresión pero no va al caso nombrarlo. Nosotros somos del barrio y sabemos quién es quién", reveló.