La cuarentena ya no lo es tanto en Esquel. Vamos volviendo a la normalidad poco a poco, pero de ninguna manera podemos decir que ha terminado el peligro de contagio generado por el Covid-19; lamentablemente es una realidad con la cual tenemos aún que convivir.

La otra realidad es la debilidad del sistema de salud con trabajadores mal remunerados, o lo que es peor, sin recibir en fecha la remuneración pactada. A esto se suma que los insumos son escasos y en algunos casos, deficitarios.

La situación económica que atraviesan muchos esquelenses, ha hecho que no usen la obra social que pagan por no tener para abonar el coseguro que, en muchos casos, aumenta cada vez más, también porque hay restricciones de atención en diferentes ámbitos. Todo lo expuesto anteriormente ha dado lugar a que la demanda hacia el sector público haya aumentado.

Esta demanda hacia la salud pública, resulta paradójica si se tiene en cuenta que las condiciones de este sector -de los imprescindibles que debe garantizar el Estado- han desmejorado por, entre otros, los motivos aludidos referidos a la precarización del personal y la falta de recursos.

Es importante señalar que los test se realizan en la ciudad solamente cuando hay síntomas o sospecha de contagio. No hay testeos masivos porque no existen los recursos para hacerlos. Si no se toman todas las medidas adecuadas, puede llegar el virus a Esquel, casi parece una realidad ineludible.

La conciencia ciudadana con las medidas que están a nuestro alcance son la única posibilidad de mantener, lo más posible, alejado el Covid-19 de Esquel.

Cada uno desde su lugar, piense qué orientaciones está cumpliendo y cuáles no. Es por la salud y el propio bienestar y para cuidar a las personas que estimamos y queremos.

En la capital del país, aún con las medidas que se han tomada para preparar el sistema de salud para atender los posibles enfermos, se asegura que al ritmo que se están dando los contagios, puede colapsar, lo cual es la principal preocupación desde el inicio de la pandemia y lo que ocurrió en varios países con más recursos y mejor organización que el nuestro.

En otras provincias como Chaco, los profesionales dan cuenta del desborde del sistema de salud y el temido colapso haciendo estragos. No permitamos que en Esquel tengamos una situación difícil, habida cuenta que nuestro hospital solo cuenta con seis camas de terapia intensiva y dos en la salud privada.

El Estado puede dividir en fases el transcurso de la enfermedad, pero dada las condiciones de posible contagio que tenemos latente, más allá de cualquier etiqueta al punto en que se encuentre la cuarentena, el hecho es que el virus sigue presente y cada quien tiene una responsabilidad insoslayable en velar por sí mismo, por sus afectos y vecinos.

Cuidemos entre esquelenses el sistema de salud pública que en nuestra provincia no está atendiendo como se debe. Para ello hoy la alternativa es cumplir con las medidas que se han comprobado como efectivas para enfrentar la pandemia.

Para el futuro inmediato, definitivamente, ya es hora que se defina que la salud debe y tiene que ser una política de estado y un derecho humano que no resiste más parches ni demagogia.

Cada quien que se quiera dedicar a la política y dirigir los destinos del país, la provincia y la ciudad, no puede dejar de incluir en su plataforma de qué modo y con qué proyectos va a garantizar la salud de sus votantes.

CHISTECITO DE YAPA

Ahora cada vez que alguien me saluda por la calle, me quedo pensando….

¿De dónde conozco ese barbijo?