El invitado de hoy en Firma y Aclaración es el Dr. Carlos Richeri, fiscal especializado en delitos de violencia de género o violencia contra la mujer y encargado de la causa de José Vargas, hombre que fue acusado por múltiples mujeres de acoso callejero sistemático e histórico.

Esta tarde, se decidió sostener la prisión preventiva por 30 días del imputado, justificada, según explicó el fiscal, por “el comportamiento que tuvo para con una persona, que es la víctima, y el grupo que estaba con ellas”. Explicó que “esto excede el acoso y es una calificación distinta”.

Richeri explicó que el juez había instaurado una prohibición de acercamiento, por situaciones de acoso previas. En el pasado, Vargas fue denunciado en múltiples ocasiones, pero no tiene antecedentes penales. Estas denuncias, sin embargo, no se observan a la hora de definir si enviar o no a prisión al acusado, sino que la decisión se tomó tras un comportamiento violento hace dos días.

“Había sido denunciado por la víctima y se le había dado prohibición de acercamiento: a él no le importó, violó la prohibición de acercamiento, es decir, no cumplió con la orden que le dio el juez”.

Por lo tanto, el delito constó de desobediencia y, además, de intimidación y amenazas contra la víctima. “Lo grave acá es que él la amenaza la utiliza para convencer, o tratar de obligar a la chica a que levante la denuncia: esto se llama coacción, es una amenaza agravada”.

“Le dijo ‘Levantá la denuncia o te mato’, y se lo dijo dos veces”.

Esta situación se vio empeorada, además, por el uso de arma, ya que las amenazas se manifestaron, en primer lugar, con una piedra en la mano y, en segundo lugar, con un palo con un clavo. En el primer caso, quien recibió el piedrazo fue la madre de la víctima, y en la otra ocasión la lesionada fue una de sus amigas.

La medida más importante que tomará ahora la Fiscalía será pedir la junta médica, para que varios especialistas evalúen el estado mental del sujeto e indiquen las medidas a tomar.

En Esquel, hay muchas prohibiciones de acercamiento vigentes y que son ignoradas a menudo. “Es algo grave porque fue una oportunidad que se le dio: esta medida de protección es la menos gravosa, la más tranquila”.

“Cuando lo hace, lo que demuestra es que no le importa: entonces nosotros tenemos la obligación de exigirle al juez una medida que sea más grave”.

Richeri comentó, además, que la familia insultó a la víctima y al propio fiscal. "Es muy común", explicó. "El enojo está, y el enojo inmediato también: más de una vez, en una audiencia de control de detención, la familia te espera y te explica, a veces de manera buena (y la gran mayoría de las veces no), enojada, con que vos estuviste exponiendo algo".

En 30 días, la Fiscalía espera tener definido que es apto y lograr una condena lo más rápido posible, por delitos de desobediencia, coacción y las lesiones provocadas a la madre y a una amiga de la víctima, agravados por un contexto de violencia de género.