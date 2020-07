Gladys Hidalgo, presidenta del barrio Matadero, pasó por Firma y Aclaración y mano a mano con Ricardo Bustos compartió la realidad barrial. Tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, cocinan 230 viandas para muchas personas necesitadas y remarcó que sin la solidaridad de la comunidad de Esquel que colabora no sería posible: "Agradecer a todo mi pueblo por lo que nos acompañan a nosotros. Sin ellos no podríamos llegar a las familias".

En primer lugar, la dirigente barrial contó cómo nació la idea de que funcione un comedor en la sede: "En marzo íbamos a empezar con el tema de abrir la cocina comunitaria para que los vecinos tengan una entrada económica, que vayan a cocinar ahí para llevar a la feria cosas que elaboren ellos, además del comedor y merendero. Justo cayó la pandemia y no pudimos esperar a juntarnos con la comisión y bromatología de la Municipalidad. No nos quedó otra de hacerlo de urgencia". Contó que "los primeros dos meses fueron los más críticos para el barrio. En general, son trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, gente que trabaja por mes o por hora". Muchos de ellos se quedaron sin trabajo o vieron muy reducidos sus ingresos.

"Todas las juntas vecinales hacemos esto con la solidaridad. Es lo que uno asumió al llegar a la presidencia barrial, trabajar para el barrio y para los vecinos".

Hidalgo señaló además que la demanda no deja de crecer. Fiel reflejo de eso es que al principio cocinaban menos de 50 viandas y ahora preparan 230. Pueden ofrecer un menú variado que cambia día a día, gracias a las donaciones que reciben de vecinos y comerciantes. También la concejal María Martínez con un grupo de voluntarios aportan: "Le mandamos el menú el martes y para el sábado nos acerca la mayor cantidad de cosas para cocinar los 3 días".

El domingo, se rompió el flotante del tanque de agua, rebalsó y se cayó una parte del cielo raso de la sede vecinal. Por este motivo no pudieron cocinar el lunes y fue algo que preocupó mucho a la presidenta del barrio Matadero: "Hay muchas familias que solo tienen esa comida. Me preocupaba que hicieran el trabajo cuanto antes porque sé que hay familias que cuentan solamente con eso".

Por último, Gladys Hidalgo analizó por qué, desde su punto de vista, tanta gente atraviesa necesidades básicas como la falta de alimentos: "Creo que Chubut y Argentina están mal administradas por cada gobierno que ha pasado. Ojalá llegara alguien que se ponga a trabajar mas firmemente en la riqueza, en dónde va tanta plata y los gobernantes que asumen lo hagan dignamente como tienen que hacer y trabajar para el pueblo". "El virus remarcó mucho más la pobreza que había. Yo hablo por los barrios. Siempre me pongo a pensar que a los gobernantes no les sirve que la gente del barrio termine los estudios o tenga una buena capacitación, porque ellos después no van a llegar ahí a buscar el voto. No es fácil que convenzan a la gente si está preparada", manifestó.

Quien quiera colaborar con el comedor puede hacerlo en la sede, ubicada en Almafuerte y Molinari, o comunicarse con Gladys al 2945-469271.