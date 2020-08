El crimen ocurrió el 21 de diciembre pasado en Sarmiento y Chacabuco. El imputado cumple prisión preventiva desde el inicio de la investigación. Hasta hace dos semanas se encontraba detenido en Comodoro Rivadavia. Fue trasladado a pedido de la Defensa Pública, cumplió el aislamiento de 14 días, se le realizó el hisopado para descartar el COVID-19, y este viernes fue llevado a audiencia. A pedido de la Fiscalía se resolvió la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

El fiscal Ezequiel Forti, junto a la funcionaria de Fiscalía, Marta Ruth Monge, presentaron la acusación pública. El defensor Bruno Deias, con el apoyo del equipo de la Defensa Pública, conversará con el imputado para preparar el caso con el que enfrentarán la prueba de la acusación. Entre los elementos que reunirán para llevar al juicio, tienen previsto requerir un psicodiagnóstico al Cuerpo Médico Forense.

Los acusadores expusieron los riesgos de fuga y entorpecimiento procesal que siguen vigentes para sostener la continuidad de la medida de coerción. No hubo oposición de la Defensa, por lo que el juez José Colabelli resolvió mantener la prisión preventiva en una comisaría de Esquel.

El hecho según la acusación fiscal

El hecho que dio lugar a esta investigación tuvo lugar en esta ciudad de Esquel, el día 21 de diciembre del año 2019, siendo aproximadamente las 06.30 hs., en circunstancias en que el imputado, se dirigió al “Bar No Se Dice junto a otro sujeto, a quien le refirió que iban a buscar una camioneta que era de un amigo de él. Frente al bar había una camioneta estacionada, el imputado intengó abrirla pero no lo logró, entonces rompió el vidrio retrovisor del lado de la puerta del acompañante, forzó las cerraduras de la puerta del conductor y acompañante e intento poner el vehículo en marcha con un cuchillo partiendo el tanque de la llave. No logró poner en marcha el rodado y luego de veinte minutos se retiró con su acompañante con dirección a la avenida Ameghino. Se llevó del vehículo prendas de vestir. Alrededor de las 7:00 hs. el imputado regresó. Maximiliano Javier Méndez, se encontraba en el interior de su Renault 11, dormido en el asiento del conductor. El acusado se acercó al auto, abrió la puerta del acompañante, extrajo un cuchillo, luego se dirigió a la puerta trasera izquierda del lado del conductor, la abrió y sacó botella de cerveza. Se retiró y regresó 15 minutos más tarde. Abrió el baúl y se fue. Dos minutos después, regresó con la intención de apoderarse del vehículo, se dirigió directamente a la puerta delantera del lado del conductor, portando un cuchillo, abrió la puerta y, a criterio del fiscal, para facilitar el hecho y procurarse la impunidad procedió a propinarle a Maximiliano Javier Méndez, que se encontraba dormido y por esto indefenso, al menos ocho puñaladas, que le ocasionaron la muerte. Luego de esto sacó el cuerpo del interior del habitáculo dejándolo tendido sobre la vía pública, abordó el rodado y se dio a la fuga. Posteriormente se dirigió a su casa utilizando caminos alternativos y luego con el fin de deshacerse del automóvil se dirigió a la ruta por el callejón De godos, donde fue encontrado el vehículo de la víctima semivolcado a las afueras de la ciudad más concretamente en la intersección del callejón Degodos y la Ruta Nacional N° 259.

El hecho fue calificado como robo automotor en la vía pública, en grado de tentativa en concurso ideal con hurto en concurso real con homicidio doblemente agravado por ser con alevosía y criminis causa.