Ana Laura Ortiz, concejal de Trevelin: "La municipalidad se convirtió en una bolsa de trabajo"

Este miércoles en Firma y Aclaración, la entrevistada fue la concejal radical de Trevelin Ana Laura Ortiz. Mano a mano con Ricardo Bustos, la edil se refirió a diversas cuestiones que hacen al día a día del pueblo del molino en medio de la pandemia.

En primer lugar, Ortiz fue consultada por el pedido de informes que impulsan desde el bloque Cambiemos, junto a su compañero de bancada, para conocer la cantidad de empleados que tiene el municipio de Trevelin. "Cuando asumimos en diciembre organizamos la agenda y Santiago González solicitó el primer pedido el 6 de enero. Posteriormente, yo lo vuelvo a repetir. No fueron respondidos al principio y cuando nos dieron la información fue incompleta", sostuvo la concejal.

Indicó que les dijeron que había 175 empleados pero saben que "hay más, por información extraoficial entre contratados y jornales. Hay alrededor de 176 de planta permanente y extraoficialmente con los contratados estamos hablando de cerca de 600 o 700 personas". "Nosotros pedimos nombre por nombre, área, de qué trabaja y cuáles son funciones", detalló.

"La reiteramos en cinco ocasiones hasta que decidimos que la información no es la que estábamos solicitando y nos presentamos a la justicia haciendo valer el derecho al acceso a la información pública. En primera instancia perdimos, apelamos y nos dieron la razón", relató Ana Laura Ortiz. "La justicia nos dice que hay 2 vías, el pedido de informes del cuerpo legislativo aprobado por la mayoría, pero nosotros somos minoría. También hay otra que por ser habitante, ciudadana de la provincia y contribuyente, tengo un derecho humano porque el acceso a la información lo es", subrayó.

"Para mí ahí va a saltar el hueco donde se está yendo todo el dinero de los contribuyentes, que no alcanza para cubrir los servicios básicos y ni hablemos de mejoras. Eso es histórico, no es de este gobierno. Para mí es el gran hueco de dónde se va el dinero que ingresa y evidentemente no se quiere discutir".

Consideró que Trevelin "va en deterioro como ciudad, esto viene de arrastre y va más allá de la gestión de Ingram. La municipalidad empezó a ser una bolsa de trabajo". "Hablar de desarrollo es una utopía porque no se puede cumplir con lo básico", enfatizó. Recordó que al momento del pedido "no había empezado la pandemia pero en este contexto "el reclamo tomó más fuerza aún porque era obvio que el municipio iba a salir a asistir a más familias". "De 140 familias que se asisten anualmente pasamos a más de 500, ¿de dónde salen los fondos?", evaluó.

Por otro lado, se refirió a la decisión que tomaron en el pueblo del molino de cerrar gran parte de las actividades luego de confirmarse un caso de coronavirus sin nexo epidemiológico en Esquel. "En Trevelin no se ha hecho una fuerte campaña de llamar a la responsabilidad ciudadana. La pandemia no sabemos cuándo se va a ir y cada vez que aparezca un caso positivo no podemos cerrar. Para mí fue una decisión apresurada, tendrían que haber reforzado el compromiso de los comerciantes y los clientes", señaló Ortiz.

En este sentido, se mostró preocupada por un esquema de multas que puede llegar hasta a la inhabilitación para aquellos comercios que no respeten los protocolos. "Se va a crear una patrulla de inspectores para ir a ver si cada uno de los locales están cumpliendo con los protocolos. En caso de no, empiezo con multas. ¿Nos vamos a volver una sociedad completamente bajo control porque no se pudo llamar a la responsabilidad ciudadana?", criticó la edil.

Para Ortiz "esto es muy peligroso". Aseguró que la presidenta del Concejo Deliberante, Valeria Tedesco, pretende que tenga tratamiento urgente en el HCD y probablemente "los comerciantes se estén enterando ahora".