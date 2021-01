"The Good Life" (originalmente "La Belle Vie" en francés) es una canción de Sacha Distel con letra en francés de Jean Broussolle, publicada en 1962. Apareció en la película The Seven Deadly Sins.

En el mundo de habla inglesa es más conocida a través de una grabación de 1963 de Tony Bennett con letra en inglés de Jack Reardon. En los Estados Unidos fue un éxito, posicionándose en el puesto 18 en la lista de sencillos pop.

La grabación de Tony Orlando se utilizó como tema principal de la comedia de corta duración del mismo nombre, protagonizada por Larry Hagman. En 1991, una versión de la canción, cantada por Ray Charles, apareció en la película Nothing but Trouble, protagonizada por Chevy Chase, Demi Moore, Dan Aykroyd y John Candy. La versión de Charles se lanzó posteriormente en la banda sonora de la película en 1991 a través de Warner Bros. Records.

"The Good Life" fue el tema principal de la película de gánsteres británica de 2000, Gangster No. 1. La versión de Tony Bennett también aparece en el largometraje británico Buster de 1988, sobre los criminales responsables del Gran robo del tren de 1963 en Buckinghamshire. British Airways utilizó una versión de Julie London en su promoción en 2008 de la nueva instalación de la Terminal 5 de Londres Heathrow.

https://open.spotify.com/track/4MVvSNPOUd2z70vkkNCbLr?si=Xfi9rv_6RzGWRFFMARDBDA

Letra:

Es la buena vida, llena de diversión, parece ser el ideal

Sí, la buena vida, no sea que ocultes toda la tristeza que sientes

No te enamorarás porque no puedes tomar la oportunidad

Así que sé honesta contigo misma, no intentes fingir romance

Sí, la buena vida, para ser libre y explorar lo desconocido

Como el dolor de corazón cuando aprendes que debes enfrentarlos solamente

Por favor recuerda que todavía te quiero y en caso de que te preguntes por qué

Bueno, sólo despierta, despídete de esa buena vida

(interludio musical)

Por favor recuerda que todavía te quiero y en caso de que te preguntes por qué

Bueno, sólo despierta, despídete de esa buena vida