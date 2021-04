Comenzó un nuevo ciclo de Firma y Aclaración en Red43Canal, comenzó una nueva temporada de las entrevistas de Ricardo Bustos en este año 2021.

En esta primera entrega, nos visitó Samira Bourdargham, bailarina internacional de danzas árabes, quien nos comentó sobre toda su experiencia vivida para poder estar hoy, viviendo y trabajando de lo que ama en Egipto.

Samira es esquelense, tiene 27 años y desde los 4, comenzó a bailar en la Sirio Libanesa con su tía Karen que daba clases.

Durante la entrevista, Samira nos cuenta sobre un hecho puntual en la vida, que la llevó a querer perseguir sus sueños y estar hoy en Medio Oriente viviendo: "Me pasó algo puntual en mi vida; vino un maestro hace unos 12 años atrás a Esquel. Tuve que vender cosas para pagar su seminario. Fui a ver el show y ese movimiento de los bailarines y la orquesta me hizo decir 'quiero estar ahí'; ese día decidí que quería irme a Buenos Aires y estudiar con ese maestro".

"Terminé la escuela en el Salesiano y me fui con una amiga a Buenos Aires. Allá aproveché a hacer la nivelación sin saber aun sobre mi futuro. Le dije a mi mamá 'me voy'; estaba muy segura. Me ayudó mucho mi abuelo, mi abuela y mi mamá. No fue fácil, yo estaba sola en Buenos Aires"