Luego del dictamen negativo al tratamiento de la Iniciativa Popular en Legislatura, un grupo de vecinos decidió realizar a modo de protesta, una toma pacífica en las oficinas de la Municipalidad de Esquel.

En el día de hoy, dos vecinos autoconvocados del No a la Mina, manifestaron que "el intendente nos cerró las puertas de la cocina, que es el único lugar donde hay agua". El miedo está en que "no hay agua para sanitizar los ambientes".

"Traemos el agua desde nuestras casas y hay una vecina de al frente que también nos ayuda"

Sobre el Intendente, una vecina expresó que para él, "Los vecinos que estamos ahí, que no tenemos agua, que se mueran". También aclaró que la sanitización se garantizó por ellos, " hace un año venimos en pandemia y sabemos como hacerlo".

También explicó que fueron a la policía para denunciar lo sucedido y pidieron que clausuren las puertas de la municipalidad porque habían policías que deambulaban por las oficinas y "espiaban a los vecinos".

"Queremos que la policía se identifique cada vez que entre a la ocupación, no por un tema de quién entra y quién sale, sino por el Covid"

A su vez, sostuvo que "tenemos que saber que si hay un contagiado, tenemos que avisar al policía para que se resguarde". La respuesta que obtuvieron, es que "el comisario no quiso que los policías se identificaran ante la asamblea, y sacaron a los policías que estaban dentro del edificio".

Otro de los vecinos manifestó que solo hay dos baños en esa parte de la municipalidad, "uno clausurado, el otro en pésimas condiciones".

"Si el intendente esta preocupado, hace tiempo tuvo que haber puesto el baño en condiciones para que cada trabajador haga sus necesidades como la gente"

También confirmó que la cocina está cerrada con llave. "No podemos cargar agua para tomar ni para limpiar el piso"

Aseguró que cumplen con los protocolos correspondientes:

"Llevamos alcohol, lavandina, y cumplimos con los protocolos: Tapaboca, distanciamiento y no más de ocho personas en el lugar. Son cuatro las trabajadoras que están en las oficinas, más tres las personas que van a realizar trámites, cumplimos a rajatabla el protocolo. Nosotros nos cuidamos y tenemos conciencia de lo que es el virus"

Por último, la mujer manifestó que están acostumbrados a estas actitudes del intendente.

" Hay una parte política que tiró abajo la iniciativa popular, y todos van a pagar el costo político"

En ese marco, soslayó que "los vecinos van a resistir. La municipalidad no nos da el agua a nosotros para mantenernos adentro, somos ciudadanos de tercera, no importa que nos contagiemos del virus para ellos. No son actitudes de un ser humano, cortarnos el agua". Y aseveró que "los 27 diputados van a pagar el costo político, no los 13 ni los 2. ¿Es un chiste para el intendente que estemos ahí adentro? Para nosotros no, ya que estamos defendiendo nuestro territorio y agua".