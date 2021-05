En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, dialogamos con el exconcejal y docente, Tomás Pinto; uno de los vecinos que llevó la problemática de los servicios básicos y sus tarifas al Honorable Concejo Deliberante.

En principio, Pinto detalla que la problemática actual, no es solo una situación crítica en servicios, sino también en lo laboral y en lo social: "hay una degradación social en la comunidad".

Ante esta situación, manifiesta haberse sentido "movilizado" y por ende se refirió a las posibles alternativas para afrontar el conflicto: "hay que declarar la emergencia económica social, hacer una reactivación económica, algo que inyecte oxígeno a la gente vulnerable, al pobre".

"No hablamos del vecino en general porque no todos están en esta situación. Aparte de la pobreza, la problemática pasa también por la educación y la salud"

En esta línea, habló de generar condiciones normativas; e hizo referencia a proyectos forestales que han sido elaborados por gente que sabe mucho, esquelenses y que traen un abanico de puertas; "desde lo forestal, pasando por la metalúrgica, producción de chip, etc. Hay programas nacionales que pueden solventar esto pero no se aplican porque hay organizaciones sociales, vinculadas a sectores del poder, que pelea un espacio de distribución en la calle impidiendo que lleguen a donde tienen que llegar".

"Esto es más grave que lo que pasó en el 2001. Hay muchos contenedores sociales que impiden un estallido como en aquel entonces. La gente, si pudiera elegir, elige el trabajo digno antes que un plan"

En otro orden, Pinto se refirió a los aspectos políticos de la ciudad de Esquel, aclarando que no se siente reflejado en ninguno de los espacios políticos que hay hoy y que no se ve haciendo política partidaria: "Me tiene preocupado la imagen de Esquel a futuro. No se discute sobre política. Esquel es un espacio más de un país con una realidad donde lo que se discute es rosca".