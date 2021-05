El panorama de Austin en Firma y Aclaración: "Hoy no tenemos rumbo"

En esta entrega de Firma y Aclaración, nos visitó el edil del bloque de Cambiemos, Diego Austin para abordar distintas problemáticas que hacen a la actualidad; entre ellas, la emergencia tarifaria, las medidas para la sociedad por la pandemia y cuestiones económicas de la ciudad de Esquel.

En primer término, el edil explicó por qué no estuvo presente el pasado viernes en la votación de la nueva ordenanza que aprueba clausura y multas a comerciantes que no cumplan con ciertas medidas de prevención.

"Primero no fui porque sabía que mi postura no iba a ser coincidente. Lo más valioso que tenemos en nuestra vida es el tiempo, ir a perderlo no me convenía a mi. Yo había dejado tres reservas en mi trabajo privado, porque tengo que pagar mis deudas, mis cosas para seguir viviendo. Consideré si tenía sentido decir lo mismo otra vez o quedarme trabajando, decidí quedarme trabajando"

"Yo no puedo ir a clausurarte si primero no te advertí. No hay nadie que te llame la atención. Entiendo pero no comparto, al no compartir, es en vano"

En este sentido, Austin agregó que "tenemos que hacer un revisionismo histórico de lo que pasó en la ciudad. Desde el 18 de marzo de 2020, donde se produjo el cierre de la ciudad. No se hizo una apertura luego de ver que no hubo casos durante los primeros días. Hay comercios que se fueron a la lona".

"El cuidado tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Debemos en el HCD de trabajar afuera o en espacio ventilado"

Otras de las temáticas abordadas durante la entrevista, fue la de la emergencia tarifaria, donde el edil y Ricardo Bustos hablaron del Proyecto de Ordenanza vinculado a un grupo de vecinos que no pueden pagar luz, gas ni cuota del IPV y piden soluciones al municipio.

"Hubo una reunión que impulsó el Secretario Coordinador de Finanzas, Matías Taccetta, en la que explicó todo lo que había gestionado y en lo que había avanzado. Los bloques minoritarios tomaron todo lo que dijo y lo plasmaron en ordenanzas".

"Yo no puedo castigar al que te cumple para beneficiar al que no. El problema que tenemos es la pobreza, no se da trabajo y no se generan condiciones para que se de trabajo"

Al ser consultado por el futuro y crecimiento de la ciudad en ámbitos generales, el edil dejó en claro que "se discute mucho el chiquitaje. Tenemos que generar que Esquel sea atractivo, que genere alimentos y economía".