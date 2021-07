El Director del Colegio N°713, habló sobre las declaraciones realizar por el director de Obras Públicas de Esquel, Edgardo Campos, con respecto a la situación de parte de la calefacción de la escuela 713, y las consecuencias generadas a partir de ellas

En ese marco, manifestó que hicieron referencia a una llave de paso “cerrada”, cuando en realidad estaba “zafada”. Posteriormente adjuntó la orden correspondiente:

También explicó que "de más está decir que, en el universo de las llaves de paso, “zafada” no es lo mismo que “cerrada”, algo que un director de Obras Públicas seguramente conoce".

Entre otras cuestiones, nombró que "desde aquella lamentable explosión de la caldera de una escuela en Comodoro Rivadavia, los sistemas de calefacción de todas las escuelas de la provincia, quedaron bajo la exclusiva responsabilidad de Obras Públicas, por lo que, en esta escuela, hemos dado la instrucción de que cualquier anomalía en su funcionamiento, sea informada a esta dirección, quien lo comunicará a la repartición responsable, cosa que se hizo inmediatamente. Las llaves de paso están dentro de los sistemas de calefacción ¿verdad?", subrayó.

Por otro lado, disparó contra aquellos que hablaron sobre el tema: "Los entusiastas participantes de las redes (cloacales) sociales, les recuerdo que también existen los baños (si prestan atención, en sus hogares seguramente haya por lo menos uno. Si no es así, contáctense con Obras Públicas…).

"Cuando tengan algo importante que decir, en la cara, como corresponde, no tienen más que juntar un poco de dignidad y acercarse a la escuela, en vez de mandar mensajitos anónimos a las radios o escribir en las redes desde la comodidad del sofá"

Además apuntó contra los funcionarios, "que gobiernan para los medios y para las redes (cloacales) sociales, sepan que la realidad pasa muy, pero muy lejos de esos ámbitos, ya que, los primeros muestran una parte sesgada de la misma y las segundas, lamentablemente, hasta hoy solo sirven para sacar lo peor de las personas".



Asimismo, recalcó que "mientras tanto, la mitad de la escuela sigue sin tener en pleno funcionamiento el sistema de calefacción, ya que está pendiente el reemplazo de radiadores obsoletos por unidades nuevas; los techos de varios sectores del edificio siguen teniendo goteras y la instalación eléctrica del ala izquierda sigue presentando inconvenientes (y no me vengan otra vez con el cuentito de la pava eléctrica), necesidades expresadas en la larga, LARGUÍSIMA historia de reclamos realizados desde el Equipo Directivo".

Pese a esas cuestiones, "en todo ese proceso, esta dirección valoró el esfuerzo hecho por el personal de Obras Públicas, entendiendo las múltiples dificultades por las que atraviesa, por falta de recursos; puestos que tras la jubilación de quienes los ocupaban, no fueron cubiertos; la cantidad de edificios a su cargo, etc, etc. Por eso sorprenden e indignan tales declaraciones, aunque no es la primera vez que un funcionario público intenta lavar su imagen, enlodando la de los demás", resaltó.

Por último en sus palabras aseveró que "rechazo enérgicamente la suspicacia con la que el señor Edgardo Campos dejó entrever la posibilidad de que alguien de la escuela haya cerrado dicha llave, con la plena conciencia de que, diciendo eso, carga las tintas sobre el auxiliar de portería, de desempeño intachable, que acompañó a los trabajadores de Obras Públicas en todas las tareas realizadas desde una semana y media antes del receso invernal, fecha en la que comenzaron estos inconvenientes con la calefacción (dicho sea de paso, estuvimos trabajando una semana y media con bajísimas temperaturas), y exijo su pronta rectificación, por los mismos medios por los que fueron realizadas".