El concejal del Partido Justicialista, Matías Peláez, fue el invitado de este miércoles al programa Firma y Aclaración con Ricardo Bustos. Se refirió a la situación de Vecinos en Emergencia, el transporte urbano y las elecciones del domingo pasado.

Sobre la problemática de los vecinos y las tarifas, Peláez expresó: “El planteo es de un grupo que toman representación de 1200 vecinos que no pueden afrontar el pago de la factura eléctrica. El planteo del fondo, entiendo que es otro. El planteo es la falta de posibilidades de desarrollo en la actividad laboral. Hace que tengamos todos estos temas paliativos porque no podemos solucionarle la vida al vecino pagándole la factura. El problema de fondo es el desempleo. Hay cuestiones que dentro del poder legislativo podemos tratar y ayudar a generar trabajo".

Como posibles soluciones para el trabajo, el concejal manifestó: "He trabajado en varios proyectos con esta posibilidad de poder inyectar a la ciudad y darle al vecino que desarrolle desde lo laboral y no solo ponerle carga tributaria. Hay cuestiones que tenemos que seguir sumando para poder llevar a delante. Con respecto al ingreso de dinero a la ciudad estamos en un proyecto de turismo deportivo. Estoy convencido de que la actividad turística deportiva puede ser redituable para la ciudad. Creo que puede traer dinero a la ciudad, circulante de dinero que hoy no tenemos. Administrar lo que hay en la ciudad es seguir administrando la pobreza que se ha generado. Debemos centrarnos en estas cuestiones y atender la demanda de los vecinos que hoy es la energía eléctrica”.

De acuerdo al tratamiento que se le está dando en el Concejo, Peláez dijo: “Es por una situación extraordinaria en este momento, generado por la pandemia y las decisiones que se han tomado. Hay que decir el tratamiento que le damos hoy, se debe a un tratamiento extraordinario. Algunos vineen con esta situación anterior a la pandemia, pero muchos han llegado a partir de la pandemia. Las medidas que se han tomado por decisiones en las que estoy de acuerdo y defendí, de poner por delante de la economía la salud y la vida. Se ha generado esta situación y debemos ayudar a salir de esta situación”.

“Cuando empezamos, discutimos si se hacia una tarifa diferencial o si los subsidiaba el resto de los vecinos. Esa situación se vio solucionada por una condonación del gobierno nacional. Esto lo toma la Cooperativa y tiene que condonar a los usuarios por la misma cantidad de dinero. Ahora plantean una tarifa diferencial de 1500 pesos y hay un montón de cosas para analizar: el tope de la energía, de donde van a salir los fondos, si podemos buscar recursos afuera. Hay mucho por trabajar. Si el vecino ve la tarifa, tiene descuentos de una Ley Provincial que estipula una tarifa diferencial y social que no está puesta en vigencia”, agregó.

“El vecino de Esquel con esos ítems de la Ley Provincial está subsidiando la tarifa del interior de la provincia. Ese fondo debería quedar en Esquel porque estamos en esa situación con 1300 vecinos”, sentenció.

Por otra parte, se refirió a la administración de la pandemia por parte del Gobierno Nacional: “Estamos con el diario del lunes. Desde el punto de vista ideológico priorizamos la vida de las personas por sobre la economía. La situación que se generó a partir de esto la debemos atender y la vamos a atender. Cuando el vecino viene decimos que tenemos que encontrar una solución al problema transitorio. Sin lugar a duda que las decisiones que se tomar repercutió en la elección del domingo. Si volvemos a foja cero, seguramente tomaríamos la misma decisión. Es una cuestión netamente ideológica y se tomó esa decisión. Si me lo preguntás a mí, sin saber los resultados hubiese tomado la misma definición”.

Otro de los problemas de Esquel es el transporte público: “Estamos a le espera de una reunión que se tiene que dar con el ejecutivo. Hay un contrato de una contratación directa. La fecha va a depender de la reunión que depende más del ejecutivo que de legislativo. La semana pasada se suspendió por unas controversias del oficialismo. La cuestión política y partidaria repercute”, remarcó Peláez.

“Los chicos yendo a clases presenciales, la gente trabajando sin restricciones y sin transporte público. Para los que tenemos vehículo, no hay problema. Para la señora que trabaja en el Badén y trabaja en la otra punta de la ciudad es un problema”, añadió el edil.

Respecto a las elecciones del domingo pasado, sobre Sergio Ongarato opinó: “Espero de corazón que pueda ordenar su equipo, que no siga cometiendo los mismos errores que repercuten en la sociedad a partir de las internas. Que podamos en conjunto con el Concejo Deliberante buscar soluciones rápidas”.

“En nación es lo mismo que en local, pero en esto me siento más parte. Hay muchas situaciones, en lo local en lo provincial podría ser muy crítico, pero lo voy a ser puertas adentro porque es lo que corresponde. Creo que hay que poder hacer una lectura de los candidatos que tuvimos y quien fue mas votado. Nacho Torres nunca estuvo en un cargo ejecutivo y la gente lo acompañó. Nosotros no supimos interpretar lo que la gente quería. La gente necesita caras frescas y gente nueva en la política. Ojalá que nosotros podamos llevar eso”, agregó.