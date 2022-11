Esta semana, en una nueva entrega de Firma y Aclaración dialogamos con el titular de la Oficina Judicial de la ciudad de Esquel, Dr. Rodolfo Barroso, sobre la aplicación en Chubut de los Juicios por Jurados.

Se espera que el primer Juicio por Jurado en Chubut se lleve a cabo el año que viene y para esto toda la provincia está en el proceso de notificación hacia los ciudadanos, para que llenen la declaración jurada y puedan ser parte de los procesos.

"Se esperaba que el proceso no notificación es complejo y son más de 5.000 personas en toda la provincia. En la región tenemos la circunscripción Esquel y Lago Puelo, siendo 750 personas que serán convocadas", explicó Barroso.

Luego hay una depuración final y luego quedará un listado definitivo que durará hasta el 31 d diciembre del 2023 "y lo normal sería que todos los años en octubre se renueve la lista".

"La Ley marca quienes son incompatibles para ser jurados y quienes están inhabilitados para cumplir tales funciones", indicó el abogado.

Posteriormente, en la Oficina Judicial deben sortear el listado final para una audiencia de selección de jurados donde las personas pueden ser recusadas. "Allí van a ser interrogadas por las partes sobre sus opiniones y ellos pueden solicitar ser apartadas de la causas porque conozcan a la víctima o al imputado", manifestó Barroso.

En qué delitos se pueden intervenir

Al ser consultado por el tipo de causas, Barroco explicó que se trata de delitos que impliquen más de 14 años de pena, incluso puede haber concurso de delitos -personas que sean parte de varios delitos a la vez- "esos casos serán llevados por Juicios por Jurados".

En este sentido, el Juez marcará las reglas y las doce personas que formen parte del jurado deberán debatir y votar, para con "enorme responsabilidad deliberar sobre el caso".

"Si diez personas están de acuerdo se condena y sino, se absuelve", aseveró Barroso.

Vale mencionar, que en estos casos no se deja registro de quién voto, no se puede grabar y no deben explicar los motivos del veredicto. Posteriormente, el Juez aplicará la pena para determinar el monto de la pena.

"Sería de necios sostener que el Poder Judicial no tiene hace años una crisis de credibilidad y a veces bien ganada, esta es una oportunidad para que la gente vea en vivo y en directo el trabajo que se hace", afirmó Barroso.

Además hacia adentro, el conflicto humano "toma una dimensión que conmueve las fibras más íntimas de la persona y eso pasa mucho en las audiencias", relató.

Asimismo, el abogado expresó que esto "es un avance para que los Fiscales y Defensores realicen las audiencias con un lenguaje llevadero, para que todos puedan comprender de qué se trata".