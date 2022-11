En una nueva emisión de Firma y Aclaración, Ricardo Bustos dialogó con el concejal de Cambiemos, Rubén Álvarez, luego de los dichos y denostaciones que recibió su bloque de parte del Frente Vecinal por rechazar la licencia de la edil María Martínez.

El pasado viernes el oficialismo no acompañó el pedido de licencia de la concejal María Martínez, por lo que, no asumió la edil suplente Evangelina Chamorro. Respecto a esto, Álvarez dijo que "es gente que hace algo sabiendo que está mal y después, como contra partida de eso, quiere exponer de que los otros son los malos".

"Estamos usando tiempo de nuestro trabajo en el HCD para tratar estos temas que no le cambian en nada al vecino".

En relación a los pedidos de licencias, Álvarez hizo hincapié en la ley 1646. "El artículo 73 dice que los concejales no podrán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusas o renuncias", especificó y señaló que "el artículo 60, inciso 8 dice acordar licencias con causas justificada a los concejales". Por esta razón, Álvarez remarcó que un concejal no puede irse y volver cuando quiere.

"Soy el primer concejal suplente. Yo también tuve una situación un tanto traumática para asumir. Se me cuestionaba el cupo de género, más de una vez fui listo para asumir, no pude porque el cuerpo no logró el acuerdo y me fui a mi casa. No salí a denostar al resto como dijeron en una conferencia de prensa que somos dictatoriales", expresó Álvarez y remarcó que le molestan mucho ese tipo de acusaciones.

"Nunca voy a hacer algo para que una banca quede vacía, no me gustó cuando me lo hicieron pero no salí a hablar mal de los concejales. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero hay leyes que cumplir".

En este sentido, Rubén Álvarez manifestó: "No sé si lo harán con afán de generar un movimiento mediático, pero me preocupa que falten a la verdad y en los términos que lo hacen, acusándonos a nosotros como bloque mayoritario, maltratando a una de nuestras concejales".

Por otro lado, el edil de Cambiemos nos comentó que es presidente de la comisión de Haciendas y que están "tratando mucho el expediente de pedidos de vecinos porque la semana que viene entra el presupuesto que nos insume el último mes por lo extenso que es". Por esta razón, indicó que "va a afectar al vecino porque la realidad económica está cada vez más complicada".

Al mismo tiempo, adelantó que esta cuestión afectará al municipio de nuestra ciudad. "El municipio tiene que priorizar el combustible, la compra de alimentos que están en estado de vulnerabilidad. No es tan lejana la realidad a la que se vive en un domicilio", completó.