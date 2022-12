Este domingo, 11 de diciembre, se cumplan cuatro meses de la desaparición de José Crettón, el joven de 18 años de El Maitén y la familia renueva el pedido de justicia.

Desde la red social Facebook, su tío, Lucas Crettón realizó una publicación en donde expresa el enojo por "no saber dónde dejaron" al joven.

Y señala: "Daniel napal Carlos Painepil, Yanela Napal, Marcela Gonzalez, Jairo Rayel y otros. Todos ensañados con un jovencito que solo quería vivir una vida diferente con una mujer mayor".

Y continúa expresando: "Una mujer que lo dejó a la deriva, que le dio la espalda. Una joven que por lo celos a su madre lo quería ver muerto , un novio celoso que lo amenazó de muerte y que aún no queda claro si lo cumplió o no. Una ex pareja para quien matar y delinquir era algo cotidiano y un hombre que necesitaba serle fiel a su patrón y demostrar lealtad. Todos esos hicieron que hoy José Abraham cretton no aparezca . Justicia verdad y apareción Ya".

Vale mencionar que, José Crettón, desapareció el 11 de agosto del corriente año en la localidad de El Maitén luego de dejar de responder su teléfono celular y dejar un mensaje, donde decía que se marchaba tras conocer a otra mujer.