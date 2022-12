Por Lelia Castro

En la previa de la final charlamos con el periodista deportivo Carlos Ortíz, más conocido por todos como el Chavo, quien hace un análisis de la selección argentina y de la fiebre mundialista que se ha despertado en todos los argentinos, un fenómeno que se replica a lo largo y a lo ancho, no sólo del país, sino a través del mundo entero.

“Este equipo de la Argentina, que conduce Lionel Scaloni, lo que convoca es precisamente que sea de la unión, de la perseverancia, del trabajo en equipo. Y la gente se siente identificada con este equipo y esto es lo bueno. Me parece que hay muchos chicos que no lo vieron campeón a Messi, y este es el momento: hay muchos chicos que tienen su camiseta, que sueñan con ser él, jugar en Europa, y me parece que este es el momento que Argentina hoy puede salir campeón”.