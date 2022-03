Luego de 41 años de trabajo en las vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, se jubiló Pedro Morales; hijo de ferroviarios, nacido en la Estación Mayoco y a quien el ferrocarril le ha dado todo.

En el mediodía de este martes, los ferroviarios tuvieron su merecido agasajo en su día; compartieron un almuerzo en el Casino de Suboficiales de Gendarmería y además festejaron la jubilación de Pedro, por las calles de la ciudad, en caravana.

En diálogo con Red43, Pedro comenta que ingresó al rubro como operario en la Estación Nahuelpan, hasta convertirse en capataz de cuadrilla de la Estación Esquel.

Su padre, se jubiló como capataz de cuadrilla. Su hijo, se desempeña también en el ferrocarril y su esposa, es hija de ferroviarios; una vida ligada a nuestro querido y emblemático tren.

Pedro recuerda algunas cuestiones vinculadas a su desempeño durante tantos años; entre ellas, la gran nevada del año 1984; "la más grande que hubo. Estuvimos varios días aislados en la Estación Nahuelpan. Se quedó el tren en la pampa del Aeropuerto y los pasajeros tuvieron que ser asistidos; era imposible salir a limpiar las vías".

"Nací en la estación de ferrocarril. Me vine a trabajar a Nahuelpan; me casé con mi esposa, hija de ferroviarios. El ferrocarril me dio todo y pude criar a mis hijos a través de La Trochita"