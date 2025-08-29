10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín

Iba a participar por el título AMBAPA ante Joaquín Vegas en el combate de fondo. Buscan urgente un rival para el capitalino
Por Redacción Red43

Desde hace un par de meses a estar parte, Axel Antimán no se encuentra en su mejor momento. El dolor en la muñeca sigue siendo persistente y tras haber consultado a varios facultativos se decidió que al joven pugilista le realicen un tratamiento médico que podría extenderse entre uno o dos meses.

 

Por ende, no podrá ser de la partida en la pelea de fondo del sábado 13 de septiembre donde en el combate principal se iba a medir ante Joaquín Vegas, de Rawson, quien ostenta el cinturón AMBAPA donde su idea era ponerla en juego en el Salón Comunitario de José de San Martín.

 

En las últimas horas el papá de Axel, Agustín Antimán, se comunicó con Fabián Corvalán (instructor de la Escuela Municipal de Boxeo de José de San Martin) a quien le dio las últimas novedades sobre el estado de salud de Axel y, a partir de ahora, quedará en ver si consiguen un rival para Joaquín Vegas o dejarán la cartelera como quedó diseñada, sin esa pelea de fondo.

 

Recordemos que están pautados dos combates de semifondo donde el local Eduardo Zarate se medirá ante Manuel Cayupichún, de Gobernador Costa; como así Ulises Antimán (hermano de Axel) quien combatirá ante Andrés Quinteros, de Club Box de Rawson, en este caso por otro cinturón AMBAPA.

 

 

El plan A de este festival es que conseguirle un rival a Vegas para la velada del 13 de setiembre, cuya idea es poder hoy al mediodía confirmar esa información, pero de no hacer un rival en la zona que esté en condiciones de subirse al ring, dejarán las dos peleas de semifondo como las principales de la cartelera.

 

Recordemos que la lesión de Axel Antimán ya viene de larga data, tal es así que no pudo participar el pasado 16 de agosto en Futaleufú donde Dylan Bachman lo reemplazó en la pelea ante el chileno Jorge Almonacid, victoria y Cinturón del Título Internacional de la Patagonia, quedó para el pupilo de Claudio “Pocho” Mariluán.

 

