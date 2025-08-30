11°
Esquel, Argentina
Sabado 30 de Agosto de 2025
30 de Agosto de 2025
sociedad |
Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria

La comunidad educativa despidió ayer a la docente Liliana Vinay Hughes, quien culminó su carrera tras más de tres décadas dedicadas a la enseñanza en diferentes instituciones de Esquel y la zona de Gualjaina.
La comunidad educativa despidió ayer a la docente Liliana Vinay Hughes, quien culminó su carrera tras más de tres décadas dedicadas a la enseñanza en diferentes instituciones de Esquel y la zona de Gualjaina.

 

Durante su extensa labor docente, Vinay Hughes trabajó en distintos niveles y modalidades, dejando una huella de compromiso y vocación. Los últimos 15 años se desempeñó en la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 304, donde acompañó como docente y tutora de Nivel Secundario a estudiantes que atravesaban situaciones especiales de salud.

 

Además, fue titular en la Escuela N° 76 como docente de grado y cumplió funciones de directora en los ciclos 2021 y 2022.

 

En la Escuela N° 179, donde también desarrolló parte de su labor, colegas y estudiantes la despidieron con afecto y reconocimiento.

 

Desde la institución expresaron sus mejores deseos: “Le deseamos que disfrute de esta nueva etapa como jubilada, cosechando el fruto de tantos años de entrega y vocación docente”.

 

SL 

 

