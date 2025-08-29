Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia

Gracias a la generosidad de la comunidad, la campaña de Amigos Solidarios logró su objetivo: Zenobia ya cuenta con una cocina nueva, y el dinero sobrante quedó a su disposición para futuras necesidades.

La campaña solidaria que fue impulsada a través de medios de comunicación de Esquel junto a "Amigos Solidarios de Esquel" ha llegado a buen puerto. Tal como informó Franco Peláez, representante del grupo, a través de las redes sociales, la “misión” de conseguir una cocina nueva para Zenobia fue un éxito rotundo gracias a la colaboración de muchísimos vecinos. "Se que no se puede agradar a todos y no es obligación compartir nuestra forma de trabajar, pero el paso del tiempo sigue demostrando que en estos 22 años, los Amigos Solidarios de Esquel estamos siempre en el mismo lugar", reflexionó Franco en su muro de Facebook.

En su publicación, Peláez detalló que la colecta logró recaudar un total de $904.848, lo que permitió comprar e instalar una cocina nueva de combustión lenta, de marca Bosca. "Se le modificó el frente por requerimiento de ella", agregó, demostrando el cuidado y la dedicación con la que se llevó a cabo la tarea.

La solidaridad no se detuvo ahí. Peláez señaló que el dinero que sobró, $565.737,94, quedó a crédito en Casa Martin para que Zenobia pueda elegir "alguna otra cosa que le haga falta". Además, la campaña recibió donaciones de varios metros de leña de ñire, polleras y remeras, superando todas las expectativas.

El miembro de Amigos Solidarios expresó su profundo agradecimiento a cada persona que colaboró, a los medios de comunicación que difundieron la iniciativa –como Diario Jornada, Canal 4 Esquel y Red43– y a quienes trabajaron en la instalación. "Me quedo con el abrazo que nos dio cuando se encendió esa primera llama", concluyó Peláez, dejando en claro que el mayor premio es la calidez humana que se generó en torno a esta causa. En el video compartido en sus redes sociales, se ve a la protagonista de lo que fue esta campaña dando un cálido abrazo a cada una de las personas que se acercaron a la vivienda de Zenobia con lo recaudado en la campaña, con mucha emoción y alegría.

E.B.W.