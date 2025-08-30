11°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 30 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
30 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel

Durante la mañana la Coop 16 realizará tareas que requieren los recaudos correspondientes detallados a continuación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios de energía eléctrica  de las ciudades de Esquel y sus Zonas Rurales que durante el día, Domingo 31 de Agosto del corriente, la empresa TRANSPA S.A. a comunicado que “con motivo de tener que realizar tareas de mantenimiento programado en la estación transformadora Esquel imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio Público de Transporte de Energía por Distribución Troncal en Alta Tensión, procederá a interrumpir el Servicio Eléctrico a la Ciudad de Esquel el domingo 31 de agosto desde las 8:00 A.M. a las 15:00 P.M. 
Damos este aviso a fin de que se puedan tomar los recaudos correspondientes, para minimizar los eventuales inconvenientes que esta situación pudiera generar.  
 La realización de estos trabajos de mantenimiento está sujeta a las condiciones climáticas que existan al momento de su realización.” -  
 El corte puede prolongarse hasta las 15:30 Hs en algunos sectores de la ciudad hasta tanto se finalicen las maniobras necesarias para el restablecimiento total del servicio 

 

El mencionado corte de suministro NO AFECTARA EL EJIDO DE TREVELIN.

 

Adicionalmente, se informa que debido a la indisponibilidad del Servicio Eléctrico puede verse afectado el Servicio de Distribución de Agua Potable en algunos sectores de la Ciudad de Esquel, rogamos a nuestros usuarios minimizar el consumo de agua potable en esta franja horaria.
 
Rogamos a los señores usuarios  sepan disculpar las molestias ocasionadas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
3
 Un espacio para sanar: "Mamás Fuertes" de Esquel
4
 Ratifican condena por agresión tras argumentos de la Fiscalía
5
 El Municipio anuncia pagos a contratados
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
3
 Azafrán Ruta 17: una historia de sabor, cultura y superación
4
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
5
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -