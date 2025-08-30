Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios de energía eléctrica de las ciudades de Esquel y sus Zonas Rurales que durante el día, Domingo 31 de Agosto del corriente, la empresa TRANSPA S.A. a comunicado que “con motivo de tener que realizar tareas de mantenimiento programado en la estación transformadora Esquel imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio Público de Transporte de Energía por Distribución Troncal en Alta Tensión, procederá a interrumpir el Servicio Eléctrico a la Ciudad de Esquel el domingo 31 de agosto desde las 8:00 A.M. a las 15:00 P.M.

Damos este aviso a fin de que se puedan tomar los recaudos correspondientes, para minimizar los eventuales inconvenientes que esta situación pudiera generar.

La realización de estos trabajos de mantenimiento está sujeta a las condiciones climáticas que existan al momento de su realización.” -

El corte puede prolongarse hasta las 15:30 Hs en algunos sectores de la ciudad hasta tanto se finalicen las maniobras necesarias para el restablecimiento total del servicio

El mencionado corte de suministro NO AFECTARA EL EJIDO DE TREVELIN.

Adicionalmente, se informa que debido a la indisponibilidad del Servicio Eléctrico puede verse afectado el Servicio de Distribución de Agua Potable en algunos sectores de la Ciudad de Esquel, rogamos a nuestros usuarios minimizar el consumo de agua potable en esta franja horaria.



Rogamos a los señores usuarios sepan disculpar las molestias ocasionadas.