Juan Castro Foto Estudio cumplió 24 años en la ciudad de Esquel. El local ubicado en calle 25 de mayo 559 de la localidad cordillerana, es uno de los más icónicos de la ciudad y su mentor, dialogó con Red43 para comentar sus inicios en el rubro; anécdotas de su vida y la particular sensación que le da la estación del otoño en nuestra zona.

"Mi pasión por la fotografía empezó de casualidad", detalla Juan Castro, quien refiere que su hermano era el que sacaba fotos en casamientos con una cámara semi profesional: "un día dejó de sacar fotos y me dio la cámara. Ahí me agarró la pasión; descubrí detalles y cosas diferentes. Empecé a experimentar todo el día".

Juan se dedicaba a la gastronomía y utilizaba como hobbie la fotografía; pero ese hobbie, fue convirtiéndose en una pasión que no podía dejar. Por ello, decidió ir a Kodak a pedir trabajo: "empecé a ir todas las semanas a preguntar si no había un lugar y les gané por cansancio. Me hicieron la entrevista; les dije que quería trabajar en el laboratorio. Me tomaron y ahí me fui formando".

Comenzó en el laboratorio, luego haciendo controles de calidad e inspección de rollos; instalación de equipos y llegó a la gerencia del lugar.

Luego, decidió en el año 1998, volcar todo su conocimiento en un laboratorio propio. Por ello, arribó a la ciudad de Esquel, donde reside actualmente.

"La mejor foto de mi vida es un retrato de mi padre"

Juan se toma unos minutos para hablar de las sensaciones que le genera la estación del otoño en la ciudad de Esquel: "me da tranquilidad y paz... Los colores, no se ven en muchos lugares. Hay que promocionar más el turismo de otoño en Esquel".