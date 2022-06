Una alumna de Escuela N° 735 denuncia maltrato y amenazas de sus compañeros

El acoso escolar, lamentablemente, sucede en muchas escuelas de todos lados del país y Esquel no es la excepción. Es una práctica de hostigamiento a una persona, por parte de un compañero o peor: de un grupo. Varios contra uno.

En este caso, una alumna de la Escuela Nº 735 de Esquel, a través de su cuenta de Facebook, contó su historia que le toca vivir hace un tiempo.

Si bien el posteo es público, por su edad y al estar en condición de víctima, decidimos no mostrar su nombre ni compartir la publicación que fue viral con casi 1000 compartidos.

En la misma, se presenta con su nombre y su edad (13) y manifiesta que "hace un tiempo atrás sufro maltrato por una compañera de escuela. Todo porque inventaron un chisme que nunca fue real. Intenté arreglar las cosas, dije que yo no fui y sufrí amenazas y humillaciones por mi propia compañera".

Además, la joven comenta que "conté el problema en la escuela, porque claramente no quería tener problemas, lo hablé con ella y el POT de Escuela 735. Además, se había llegado a un acuerdo de palabras porque teníamos que convivir en el mismo grado todos los días".

"El tema es que la persona que me molesta, puso en contra a todo mi grado. Algunos compañeros no me hablan o me insultan. Me dicen 'pelo duro'", continúo escribiendo. Y la parte peor: "siempre que lo hablo con los POT en la escuela, no me creen".

Sobre su personalidad, la chica comentó: "No saben lo feo que se siente ir a la escuela con miedo de que me amenacen continuamente o que se burlen de mí porque soy una persona tímida y no me sé defender. Mis papás han ido a la escuela, tratando de buscar una solución, un cambio de curso para sentirme mejor, pero no. Me siguen molestado".

A su vez, la víctima indicó en sus líneas: "Yo lo hablé con el Director y me dice que no me puede cambiar de curso, que esto es puro chisme de nenas de 13 años".

"A mí me amenazas fuera y dentro del aula. Hoy tuve que llamar a mi papá porque supuestamente me van a c... a piñas. Estoy en mi casa y también me llega un mensaje de que mañana me van a pegar", continuó escribiendo.

Por último, en la parte final de su posteo, resalta: "Lo hago público, porque a mí no me ayudan a tener una solución. No sé qué tiene mi compañera en contra de mí, porque solo voy a la escuela a estudiar. A veces, los que somos callados y tímidos, sufrimos más".

El acoso escolar

Días atrás, hablamos con el Oficial Pablo Ortíz, jefe de la Policía Comunitaria de Esquel, quien comentó sobre las charlas de concientización que se dan en las escuelas primarias sobre acoso escolar y, lamentablemente, algunos casos que traen consecuencias graves.

El oficial Ortiz manifestaba que, cuando una persona sufre de acoso escolar, debe hablarlo con sus padres; algún profesor de confianza o directivo para encontrar una rápida solución.