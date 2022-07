Juan Manuel Cociolo, es Pediatra, hace 36 años y por casualidad, vio un aviso en donde solicitaban médicos en la localidad de El Maitén. Con más dudas que certezas, tomó el riesgo para vivir en el sitio que hoy se convirtió en su lugar en el mundo.

Nacido y criado en Capital Federal, Juan Manuel vivía en el Conurbano Bonaerense cuando un buen día vio un cartel en la Unidad Sanitaria que expresaba: "Se necesita Médico Pediatra en El Maitén con un sueldo de 1800 australes", la oferta salarial rápidamente le llamó la atención ya que él "no ganaba ni la mitad de eso" con todos sus trabajos.

El médico recordó que inicialmente tomó esa opción "como una fantasía. Lo hablé con mi novia y le gustó la idea. Mi familia y mis amigos coincidieron en que ese podía ser mi lugar, por eso me tomé una semana de vacaciones y me vine a conocer El Maitén".

Cociolo aseguró que durante el viaje, lo primero que le llamó la atención era la distancia, "antes no se llegaba en un día, costaba muchísimo. No había asfalto, ni gas, las casas estaban solo calefaccionadas a leña".

Y reconoció que: "Me regresé a Buenos Aires con muchas dudas, pero antes cuando estaba en la casa de la familia que me alojaba me tocó intervenir en un caso pediátrico. El niño al otro día mejoró y me dijeron que tenía que ir a trabajar allá".