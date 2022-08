-Exile on Main Street, The Rolling Stones: lanzado al mercado en 1972 y remasterizado en 2010, este disco marca toda la potencia de la banda. Algunos lo caracterizan como el disco más grande de la historia de la banda, otros simplemente afirman que su éxito se debe a la vanguardia del material fotográfico. En mi opinión, al tratarse de un álbum de estudio doble lo que sucede es que podemos escuchar muchas facetas de la banda. Y ni hablar de que tiene algunas joyitas como Tumbling Dice.

-Station to Station, David Bowie: si de adelantados para su época estamos hablando, este artista encabeza todas las listas. Station to Station es un disco cortito y al pie editado en 1976. Con tan solo seis canciones se puede disfrutar todo lo que Bowie venía trabajando… un disco bisagra que permite comprender de dónde venía y hacia donde iba con lo que vendría después. Y toca temas tan trascendentales, y por momentos de una forma completamente oscura, como por ejemplo la necesidad de amar y ser amados.

-Cosmo’s Factory, Creedence Clearwater Revival: lanzado al mercado en julio de 1970, el disco resume dos años completos de trabajo. El disco comienza con tintes de folk en el tema Ramble Tamble. Algunos lo llaman el último disco del rock americano… no sé si quiero entrar en ese debate… Lo que sí puedo afirmar es que descubrir a Creedence Clearwater Revival es un must para cualquier amante del rock. Lo que cabe destacar de este disco es que dentro de su discografía este álbum se trata de una piedra fundamental para demostrar el espíritu transgresor de los Creedence.

-Catch a Fire, Bob Marley and The Wailers: se trata del disco que lanzó a la fama mundial a la banda y su líder. Editado en 1973 por Island Records y llegó al puesto 51 en Billboard. Un disco que narra la historia de una Jamaica opresiva y comienza a mostrar el lado más combativo de los Wailers. Concrete Jungle es la joyita que le da apertura al álbum y la que nos abre paso al sonido envolvente que no deja de acompañarnos durante el resto de las canciones.