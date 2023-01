-Por Lelia Castro-

En diálogo con Red43, Verónica nos cuenta que es madre de 5 varones, se casó a los 16 años y formó su familia, pero que fue viuda muy joven. A pesar de que esposo trabajaba, a ella siempre le gustó hacer cosas para su familia.

“Mi esposo trabajaba, y a mí siempre me gustó hacer cosas para ellos, y comencé a tener el tiempo libre ese que me sobraba, de poder elaborarles ropa a ellos: hacerles buzitos, conjuntitos y ayudar de esa forma también a mi esposo. Más allá de que lo podíamos comprar, pero a la vez yo también lo hacía, lo producía yo”.

En medio del caos producido por la inflación y el Corralito en el 2002, al perder a su esposo, se ve obligada a rebuscárselas y, además de trabajar en el Jardín ‘Frutillitas’, comienza a buscar otros ingresos que la ayuden a dar el sustento a su familia, porque no le alcanzaba para mantenerlos.

Al quedarse sola, hacer el trabajo de madre y padre a la vez, tuvo que redoblar esfuerzos para sacar a sus hijos adelante, brindarles tiempo y apoyo, contenerlos, darles una educación adecuada para que ellos el día de mañana puedan valerse por sí mismos y ser personas de bien. Siempre brindándoles apoyo, contención y control para que “no hagan cualquier cosa”.

“Dejé muchas cosas, muchas cosas que quizás me hubieran gustado hacerlas, pero bueno, todo por sacarlos adelante, que ellos estudien, que sean mejores personas, respetuosos también, educados, que sean algo en la vida. Eso me llevó a dedicarles tiempo, amor, paciencia a ellos y mucho esfuerzo, pero siempre pensando que se puede”.

Nos cuenta que siempre contó con la ayuda de su madre cuando ella tenía que salir a trabajar, así como de los hijos mayores, que acompañaban a la escuela a los más chicos y también colaboraban con las tareas del hogar.

Entre otras cosas, recibía la ayuda del municipio a cambio de contraprestaciones en la sede del barrio 28 de Junio, donde también hacía todos los talleres que allí se daban, para convertir esos aprendizajes en una salida laboral. Allí aprendió cocina y manualidades con materiales descartables, lo que le permitía generar ingresos para su familia. A su vez, colaboró en comedores de barrio, aprovechando para llevarles comida también a sus hijos.

Siempre se enfocó en llevar a sus hijos por el buen camino, que estudien, que sean buenas personas, esforzándose por salir adelante en la vida. Sin embargo, también había momentos de entretenimiento y juegos, procuró llenar los momentos vacíos con el deporte, practicando fútbol infantil en el barrio, de la mano del profe Hernán, a quien agradece mucho su dedicación.

Hoy se siente orgullosa de la crianza que les brindó a sus hijos, quienes han formado sus propias familias, han estudiado, tienen todos un buen trabajo y una ocupación.

Sin embargo, no todo fue color de rosas: cuando ella pensó que había llegado el momento en el que luego de tanto esfuerzo, que podría disfrutar de todo por lo que había luchado, en 2019 asesinan a los 24 años a su hijo Maximiliano fuera de un bar, quién aún convivía con ella, la acompañaba y le sacaba todos los días una sonrisa.

“Fue la noticia más dura que pudo caer sobre mí. Fue el día en el que sentí que mi corazón se había partido en dos, porque sentí que una flecha había atravesado mi corazón y que me sentía morir. Me sentí morir, me sentí desmayar, porque no tenía fuerzas. Eso fue muy duro, porque trajo un cambio a mi vida: afectó mi salud, mi familia, mi entorno que yo había formado, sentí que ese muro que yo había levantado con tanto sacrificio se me había derribado”.